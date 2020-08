Oroscopo Paolo Fox, previsioni 28-29 agosto/ I top e flop di oggi e domani

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 28-29 agosto: i segni top

Grazie all‘oroscopo di Paolo Fox soffermiamoci sui segni al top tra oggi e domani. Ariete: si devono evitare le provocazioni in questo momento che le cose vanno bene. E domani sarà ancora meglio con un’ottima situazione astrologica. Gemelli: la giornata è positiva con grande voglia di fare. Da domani ci saranno ulteriori emozioni. Sul lavoro si deve stare molto attenti. Leone: c’è una richiesta sul lavoro con la giornata di domani che sarà importante per gli incontri. Presto dei progetti prenderanno vita.

Vergine: per le coppie questa è una giornata speciale. Si tratta di un periodo anomalo e non facile in cui iniziare un nuovo progetto potrebbe essere un errore. Nelle prossime 24 ore ci sarà qualcosa di nuovo per i sentimenti. Scorpione: le basi di una relazione sono decisamente valide in questo periodo. Si devono fare delle scelte sul lavoro. Da domani ci sarà un piccolo problema da risolvere. Capricorno: questo è un momento decisamente problematico in amore. La condizione psicofisica è in recupero. Nelle prossime 24 ore ci sarà una Luna molto interessante. Acquario: presto si riuscirà a risolvere un problema. Sul lavoro si è determinati. Da domani arriverà una svolta interessante anche in amore.

Oggi e domani: segni flop oroscopo

Voltiamo pagina per le previsioni del 28 e 29 agosto con i segni flop dall’oroscopo di Paolo Fox. Toro: l’ansia rischia di compromettere la giornata del segno. Entro la fine di agosto ci saranno delle belle opportunità. Da domani si deve evitare di finire in difficoltà per quanto riguarda le relazioni. Cancro: attenzione a pretendere troppo dal partner, si rischia di finire nei guai. C’è grande energia da sfruttare in questo momento. Nelle prossime 24 ore ci saranno tensioni in famiglia.

Bilancia: un sentimento potrebbe presto essere messo in discussione. Da domani si dovranno affrontare i rapporti con maggiore cautela. A settembre alcune situazioni di lavoro potrebbero essere definite. Sagittario: ci sono delle piccole perplessità in amore e troppe spese per stare tranquilli. Ma nelle prossime 24 ore ci sarà una crescita anche se si dovrà evitare il passo più lungo della gamba. Pesci: la Luna deve essere sfruttata in amore, ma sul lavoro c’è grande agitazione. Domani si sarà anche un po’ stanchi.

