Oroscopo Paolo Fox, previsioni 28 agosto/ Scopri la giornata di Pesci, Cancro, Gemelli

Oroscopo Paolo Fox, previsioni: Ariete e Cancro

L‘oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare due dei dodici segni per oggi 28 agosto 2020. Ariete: Nella giornata di oggi potrebbe presentarsi la necessità di affermare con forza le proprie ragioni per riuscire a superare alcune difficoltà in amore e sul lavoro. Questi contrasti potrebbero rendere la giornata piuttosto faticosa.

Cancro: Un po’ di incertezza in amore sembra rivelare il carattere incerto dei nati sotto questo segno. Attenzione a non fare troppa confusione nei rapporti di coppia.

Gemelli e Pesci, oroscopo Paolo Fox

Ecco lo studio di altri due segni seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. Gemelli: Dopo un paio di giorni in cui ci si potrebbe essere trovati a vivere qualche piccola difficoltà, ora sembra possibile affrontare i problemi con maggiore serenità. Grazie alla posizione favorevole della Luna, domenica sarà possibile riavvicinarsi ad una persona. Attenzione alle questioni economiche.

Pesci: Questo fine settimana può essere molto utile a recuperare un po’ in seguito ad un paio di giornate che sembrano aver presentato qualche complicazione di troppo. La stanchezza continua a farsi sentire, ma gli affetti aiuteranno a sopportare la fatica.



