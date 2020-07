Oroscopo Paolo Fox, previsioni 29-30 luglio 2020/ Scopri i segni top e flop di oggi e domani

Oroscopo Paolo Fox, previsioni oggi e domani: segni al top

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista anche per le prossime 24 ore con i segni top. Ariete: non manca di certo l’energia al segno che si prepara ad accogliere qualche novità sconvolgente verso il suo futuro. Sono comunque troppi gli impegni che si vivono in questi momenti e si deve lasciare qualcosa in dietro. Domani piccolo calo. Toro: la Luna non sarà più opposta già da oggi. Sono importanti le amicizie, mentre la situazione sembra complicarsi a livello professionale. Nelle prossime 24 ore ci potrebbe essere un po’ di agitazione.

Cancro: il momento sembra promettere delle cose interessanti. Sul lavoro si può finalmente ripartire dopo un momento difficile. Da domani ci sarà una situazione emotiva davvero interessante che può portare al futuro. Bilancia: Venere è favorevole e nonostante siano favoriti gli incontri ci potrebbero essere dei problemi a livello lavorativo, con rallentamenti imprevisti. Nelle prossime 24 ore il segno sarà chiamato a prendere una decisione importante. Sagittario: la Luna compierà un transito decisamente positivo, questo potrebbe essere un vantaggio con una relazione che potrebbe dare di più di quanto si potesse aspettare. C’è voglia di rimettersi in gioco. Capricorno: presto ci saranno delle scelte importanti da fare. Si cerca un po’ di stabilità ed equilibrio. Domani si potrebbe vivere un momento importante.

Segni flop 29-30 luglio: scopri chi è in difficoltà secondo Paolo Fox

Ecco i segni flop tra oggi e domani sempre seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. Gemelli: la Luna rimane opposta, quindi sarebbe meglio cercare di ridurre al minimo ogni tipo di rischio. Da domani potrebbe arrivare una buona proposta. Sul lavoro si deve cercare di migliorare il momento attuale. Leone: la Luna è opposta per il segno in questione. Sul lavoro si vive un po’ di tensione. Da domani si dovranno evitare possibili complicazioni. Ci sono delle difficoltà da risolvere, entro poche settimane arriverà una risposta.

Vergine: si deve prendere questa giornata con le pinze, evitando di vivere il tutto con tensione sulle spalle. Alcune situazioni sono sicuramente da mettere in chiaro. Domani si rischia di allontanare il proprio partner. Scorpione: la situazione è complicata, va affrontata. Si deve gestire tutto con attenzione legata ai soldi. Nelle prossime 24 ore potrebbe accadere qualcosa di importante. Acquario: si è sottotono nonostante questo ci potrebbero essere incontri convincenti per il lavoro. Da domani la Luna inizierà ad essere favorevole. Pesci: presto si potrà concludere una discussione. Non si devono fare delle proposte soprattutto al mattino. Da domani non si dovranno dare delle risposte con troppa fretta.

