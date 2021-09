Oroscopo Paolo Fox previsioni 29-30 settembre 2021/ Toro sottotono, Bilancia serena

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 29-30 settembre 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Nuovo appuntamento con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. Cosa riservano le stelle nelle giornate di oggi, mercoledì 29 settembre, e domani, giovedì 30 settembre? Ottime notizie per l’Ariete sul fronte dei sentimenti: arriva un po’ di tranquillità e forse anche l’anima gemello! Il 2021 non è stato un anno semplice sul lavoro, ma nei prossimi mesi potrebbe arrivare una svolta interessante. Giornata sottotono in amore per il Toro: valutate con attenzione le storie appena nate. Sul lavoro evitate discussioni. Giornata all’insegna dello stress per i Gemelli. Sul lavoro siete stanchi e spossati. Fate attenzione a non esagerare. Oggi il Cancro deve mantenere la calma e ritrovare la sua serenità Anche sul lavoro i risultati non sono entusiasmanti, dovete avere pazienza. Per il Leone sono in arrivo incontri interessanti in amore: siete pieni di energia e pronti a buttarvi in pista! Sul lavoro, è meglio non prendere decisioni affrettate. Giornata complicata per la Vergine: la Luna, in posizione poco favorevole, toglie un po’ di energia. Lieve calo anche sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox oggi Venere sarà ancora favorevole per la Bilancia: situazione tranquilla e serena in amore. Sul fronte del lavoro, provata e essere un po’ più determinati! Per lo Scorpione è arrivato il momento di superare in amore una situazione che vi mette un po’ a disagio. Sul lavoro dovete ritrovare un po’ di stabilità. La giornata del Sagittario sarà un po’ agitata per quanto riguarda i sentimenti: evitate di litigare con il partner. Per quanto riguarda il lavoro è il momento di superare i problemi. Giornata tranquilla per il Capricorno per quanto riguarda i sentimenti, ma meglio evitare le discussioni. Sul lavoro, nuove opportunità in arrivo nelle prossime settimane. Periodo difficile per l’Acquario in amore. Sul fronte del lavoro, potrete fare qualcosa di nuovo e creativo. La Luna è favorevole ai Pesci: cercate emozioni positive! Sul lavoro è il momento buono per stabilizzare la vostra situazione economica.

