Oroscopo Paolo Fox, previsioni 29 agosto/ Scopri la giornata di Sagittario e…

Oroscopo Paolo Fox, previsioni: Sagittario e Capricorno

Parte da qui l’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox. Il Sagittario questo sabato troverà una grande grinta ma la vera forza sarà una costante nel mese di settembre. Ogni tanto date ascolto a voi stessi, lasciate il minore spazio possibile a quello che sentite in giro perché vi fate influenzare un po’ troppo. Ora va riconquistato un posto al sole e l’amore può tornare protagonista anche a settembre.

Il Capricorno con Luna, Giove e Saturno nel segno è tosto e rigoroso anche nei confronti di se stesso. Vi rimproverate spesso di non aver agito per tempo. Non volete prendervela con gli altri e poi vi rimproverate di essere rimasti troppo in silenzio. Poi sbottate. Le persone che non conoscono questo segno si chiedono che cosa gli abbiano fatto.

Acquario e Pesci, oroscopo Paolo Fox

Lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox prosegue così. L’Acquario questo fine settimana può agire in modo tranquillo e poi domenica è presente tanta elettricità. Ce ne sarà tanta anche nel 2021. Ci sarà anche una congiunzione di pianeti nel segno che terrà alto il voltaggio. Se già avete una certa voglia di fare polemica. Fate scelte giuste senza mettere in discussione quello che avete fatto fino ad oggi.

I Pesci sanno quanto sono forti e quanto impatto hanno nella vita altrui. Mercurio in opposizione significa meno tempo per l’amore e necessità ora di pensare più al lavoro. I cuori single si chiedono se sarà quella la persona della vostra vita perché vi piace la passione ma poi entrano in gioco altri elementi. Ci restate male se ciò non accade.

