Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni 3-4 settembre 2020: scopri l’analisi

L’oroscopo di Paolo Fox tra il 3 e il 4 settembre ci porta ad analizzare i segni al top. Ariete: c’è bisogno di fermarsi un attimo a riposare. Sul lavoro ci saranno delle stelle decisamente migliori rispetto agli ultimi giorni. Nelle prossime 24 ore si avranno le idee più chiare nonostante un Mercurio negativo. Toro: la giornata di oggi è decisamente favorevole e apre un weekend che porterà a ottimi risultati. Sul lavoro potrebbe arrivare la firma di un contratto. Da domani ci sarà una crescita in amore grazie soprattutto alla Luna.

Cancro: gli incontri in questo periodo sono davvero molto positivi e possono portare a delle risposte non di poco conto. La Luna da domani sarà dissonante. Leone: in amore si vivrà una giornata molto positiva. Sul lavoro si supereranno le incomprensioni di cui si è parlato negli scorsi giorni. Da domani la Luna regalerà altre ottime risposte. Scorpione: quella di oggi è una giornata piuttosto interessante con incontri. Si deve agire sul lavoro, sfruttando la bella situazione astrologica di domani. Pesci: la giornata è interessante per quanto riguarda gli incontri. C’è la possibilità di una rivalsa nei prossimi giorni. Da domani si dovranno evitare complicazioni di ogni tipo.

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox con i segni flop di oggi e domani. Gemelli: si è in evoluzione soprattutto se si è in una coppia che ha vissuto un momento difficile. La Luna dissonante crea problemi sul lavoro. Domani serve riappacificarsi con qualcuno. Vergine: si deve cercare di rimanere guardinghi per quanto riguarda l’amore, evitando di ritrovarsi a vivere delle complicazioni. Dal punto di vista delle emozioni bisogna stare attenti.

Bilancia: in amore si vive una storia valida e interessante, ma sul lavoro si litiga. Domani la Luna opposta peggiorerà le cose. Sagittario: si rischia di litigare per motivi banali domani. Sul lavoro si potranno gestire dei cambiamenti, ma con calma. Nelle prossime 24 ore arriverà una Luna interessante. Capricorno: all’ultimo momento si può cambiare un accordo anche perché si è stanchi e forse sarebbe meglio tirare un attimo i remi in barca. Acquario: sul lavoro ci saranno dei ritardi. Si è decisamente produttivi e da domani si accoglierà anche una Luna favorevole.

