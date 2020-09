Oroscopo Paolo Fox, previsioni 3 settembre/ Capricorno, Ariete, Vergine, Toro

Oroscopo Paolo Fox, previsioni: Capricorno e Ariete

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci parla anche di Capricorno e Ariete tra gli altri. Capricorno: Il fine settimana sembra prefigurarsi come piuttosto pesante, per questo sarebbe bene riuscire a sfruttare a pieno questa giornata, specialmente per chi deve affrontare alcune questioni amorose rimaste in sospeso. Attenzione ai rapporti con Ariete, Cancro e capricorno.

Ariete: Giornata abbastanza vigorosa, prima di un fine settimana che, grazie ad una attività lunare molto positiva, permetterà di affrontare qualsiasi questione. Chi si è trovato a vivere qualche difficoltà in ambito amoroso potrà finalmente chiarire ogni fraintendimento, concludendo i discorsi in sospeso. Vergine e Toro, oroscopo Paolo Fox E ora ecco altri due segni analizzati dall’oroscopo di Paolo Fox. Vergine: Negli ultimi giorni qualcuno potrebbe essersi trovato nella condizione di dover tacere qualcosa, assumendo un atteggiamento chiuso e poco incline al confronto. Rifuggire una discussione rischia di generare una tensione che potrebbe riflettersi anche sul benessere fisico: sarebbe bene riuscire a rilassarsi maggiormente.

Toro : Una Venere dissonante sembra portare un po’ di confusione: nonostante molti possano avvertire un fastidio, mostrando la necessità di chiarire alcune questioni, potrebbero non aver ben chiaro cosa desiderano. Attenzione ai rapporti interpersonali.

