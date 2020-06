Oroscopo Paolo Fox, previsioni 30 giugno-1 luglio/ Oggi e domani: Ariete top e…

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 30 giugno-1 luglio: segni al top

Ecco i segni al top seguendo l’oroscopo di Paolo Fox per oggi e domani. Ariete: al momento non c’è grandissimo interesse per quanto riguarda l’amore anche se nuove proposte potrebbero arrivare. Da domani Venere sarà attiva con ipotesi di cambiamento che non vanno assolutamente sottovalutate. Gemelli: il segno vive un buon momento di crescita soprattutto dal punto di vista dell’amore, ma anche dal lavoro. Domani ci potrebbero essere dei confronti magari in ufficio, con un netto recupero già da giovedì. Cancro: le emozioni fanno vivere un momento positivo al segno. Per quanto riguarda il lavoro il peggio ormai è alle spalle. C’è da dire che già nelle prossime 24 ore potrebbero arrivare delle emozioni intriganti con la possibilità poi di risolvere un problema non di poco conto.

Leone: il segno si regala una progressione in amore grazie alla presenza confortante di Marte e Venere. Sul lavoro questo è sicuramente un periodo molto interessante, con occasioni da cogliere al volo. I sentimenti avranno ottime risposte anche domani. Bilancia: il cielo regala una protezione non di poco conto. Già nelle prossime ore Venere farà un ingresso intrigante nel segno, regalando ottime risposte. Si potrà affrontare il lavoro con una certa attenzione anche ai dettagli. Scorpione: per i sentimenti queste sono ore veramente bollenti. Da domani si potrà iniziare una frequentazione nuova, magari conoscendo delle persone interessanti anche in amicizia. Attenzione a possibili problemi legali. Acquario: dal punto di vista dei sentimenti si sta riprendendo quota, con la possibilità di raggiungere risultati davvero importanti. Venere regalerà molta forza, ma si dovrà anche avere l’intelligenza per gestirla.

Ecco i segni flop secondo Paolo Fox nel suo oroscopo

Continuiamo lo studio delle previsioni di 30 giugno e 1 luglio dall’oroscopo di Paolo Fox con i segni flop. Toro: la Luna è in opposizione e potrebbe portare dei problemi economici con i conti da osservare. Domani continua il transito negativo della Luna che potrebbe però lasciare il palcoscenico a degli incontri decisamente promettenti. Sul lavoro potrebbero arrivare delle novità. Vergine: in amore ci potrebbe essere qualcosa da chiarire col proprio partner. Sul lavoro si deve assolutamente evitare una potenziale discussione. L’amore potrebbe essere alla base di qualche problema già da domani. Chi è più forte avrà la capacità di uscire dai guai almeno sul lavoro.

Sagittario: Venere rimane opposta e questo deve far capire al segno che c’è ancora da portare pazienza. Dal punto di vista fisico ci potrebbe essere un calo già nella serata di oggi. Alcuni stanno lavorando verso il futuro. Capricorno: si deve evitare di scaricare il proprio nervosismo sul partner, che invece può essere fonte di comprensione e belle parole. Sul lavoro sarebbe importante cercare di organizzarsi. Pesci: in amore si deve evitare di prendere tempo. La seconda parte del mese di luglio potrebbe essere importante per quanto riguarda il lavoro. Presto si potrebbe chiudere una relazione molto intrigante.



