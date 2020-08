Oroscopo Paolo Fox, previsioni 31 agosto/ Ariete, Toro, Cancro, Gemelli

Oroscopo Paolo Fox, previsioni: Gemelli e Toro

L‘oroscopo di Paolo Fox scende in campo con lo studio di due dei dodici segni a disposizione. Gemelli: In questa giornata sarebbe meglio riuscire a contenere il nervosismo e evitare polemiche inutili, soprattutto in ambito amoroso. Per quanto riguarda il lavoro sarebbe meglio muoversi con prudenza.

Toro: Questa giornata potrebbe presentarsi come piuttosto faticosa, soprattutto dal punto di vista emotivo. Questa situazione astrologica invita a liberarsi dei rapporti insoddisfacenti. Sul piano lavorativo sarebbe bene riuscire a concludere gli accordi in sospeso entro dicembre.

Cancro e Ariete, oroscopo Paolo Fox

Ecco altri due segni estratti dall‘oroscopo di Paolo Fox. Cancro: Oggi la situazione lavorativa appare sfavorita, per questo sarebbe bene rimandare le decisioni importanti ai giorni successivi. La situazione appare decisamente migliore per quel che riguarda i sentimenti: i rapporti potranno regalare grandi emozioni in queste ore.

Ariete: Giove e Saturno in opposizione potrebbero creare qualche difficoltà, soprattutto nei cambiamenti che implicano degli accordi. La LI in posizione favorevole invece potrà regalare buone soddisfazioni in amore. Particolarmente favoriti i rapporti con Gemelli e Bilancia.



