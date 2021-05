Oroscopo Paolo Fox, previsioni settimanali 31 maggio-6 giugno 2021/ Classifica, segni flop: vergine…

Oroscopo Paolo Fox dal 31 maggio al 6 giugno 2021: la classifica settimanale

La settimana dal 31 maggio al 6 giugno non sarà totalmente serena per toro, cancro, vergine, scorpione, sagittario e pesci che dovranno affrontare imprevisti e problemi. A svelare cosa prevedono le stelle per la prima settimana di giugno è l’Oroscopo Paolo Fox. Nelle previsioni pubblicate dal settimanale DiPiù Tv, l’astrologo più famoso della televisione italiana dà preziosi consigli per affrontare i prossimi giorni invitando, però, a non credere a priori, ma a verificare sul campo. Cosa promettono, dunque, le stelle? Andiamo a scoprire tutto.

Giorni complicati per toro, cancro e vergine secondo l’oroscopo Paolo Fox

Il toro è un segno fedele e, in amore, dà sempre tutto se stesso non sopportando le persone che fanno promesse senza mantenerle. Le storie poco solide, in questo periodo, arriveranno ad una scelta: mettere un punto definitivo o continuare sperando di dare una svolta al rapporto. Sul lavoro sono da evitare le discussioni cogliendo al volo le occasioni che potrebbero arrivare improvvisamente. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox il cancro dovrà trovare il coraggio per superare una delusione dopo l’ultimo mese particolarmente pesante. Sul lavoro, da non sottovalutare proposte che, inizialmente, potrebbero sembrare poco interessanti. La vergine dovrà cercare di essere meno critica perchè da metà settimana, l’amore migliorerà. Sul lavoro, non rinunciare a tutto anche se la situazione potrebbe sembrare particolarmente critica.

Settimana complicata per scorpione, sagittario e pesci

Lo scorpione è sempre un po’ diffidente, ma l’amore potrebbe riservare delle piacevoli sorprese come un’amicizia che si trasforma in un sentimento più profondo. Sul lavoro, meglio fare attenzione soprattutto alle finanze con mutui e bollette in sospeso. Periodo complicato in amore per il sagittario che potrebbe fare promesse senza riuscire a mantenerle. Presto, però, Venere dovrebbe portare un po’ di serenità nella sfera dei sentimenti. Secndo l’Oroscopo Paolo Fox sul lavoro, accordi in sospeso potrebbero portare tensione e nervosismo. I pesci dovranno aspettare qualche giorno per ritrovare serenità in amore. I nati sotto l’ultimo segno dello zodiaco hanno voglia di rimettersi in gioco. Sul lavoro, cercate di contare solo sulle vostre forze. Non mancheranno i momenti di disagio.