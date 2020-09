Oroscopo Paolo Fox, previsioni 4-5 settembre/ Segni top e flop tra oggi e domani

Oroscopo Paolo Fox previsioni 4-5 settembre: segni top

Diamo una lettura dell‘oroscopo di Paolo Fox con i segni al top dalle previsioni tra il 4 e il 5 settembre. Ariete: il segno ora ha le idee più chiare nonostante Mercurio negativo che crea fastidi. Domani ci potrebbero essere situazioni interessanti in amore. Toro: le stelle sono molto intriganti in amore, con la protezione della Luna. Nelle prossime 24 ore però tutto si capovolge con un ultimatum al partner.

Leone: nonostante la Luna favorevole c’è da risolvere un equivoco sul lavoro. Domani però ci si può lanciare in amore con ottime possibilità di riuscita. Vergine: la Luna esce dall’opposizione, si vivono grandi emozioni ma si deve fare attenzione alla possibilità di cadere in polemiche. Da domani vivacità in amore. Scorpione: dal punto di vista degli astri questa è una bella situazione. Sul lavoro c’è molto da fare e domani ci sarà anche la Luna positiva. Sagittario: la Luna è incoraggiante, anche se sul lavoro si devono affrettare i tempi. Da domani ci sarà possibilità di sfruttare energia in amore.

Oggi e domani: i segni flop

Voltiamo pagina per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox e andiamo sui segni flop. Cancro: la Luna è negativa e porta a troppe complicazioni sul lavoro. Da domani ci potrebbe essere bisogno di fare attenzione ai particolari. Gemelli: molto presto si potrebbe fare pace con una persona, ma non si deve rischiare. Da domani ci sarà confusione in amore. Bilancia: la Luna si oppone al segno e per questo si dovrà andare sul sicuro soprattutto sul lavoro.

Capricorno: si deve fare attenzione ai possibili conflitti che si vivono in questo periodo. La Luna da domani sarà dissonante, opposta e questo invita a fare tutto con calma. Acquario: la Luna è positiva, con qualcosa da rivedere. Si deve fare attenzione a situazioni legali un po’ complicate che potrebbero agitare nei prossimi giorni. Pesci: si devono prendere delle decisioni entro la fine del mese. Molto presto ci potrebbero essere difficoltà, meglio allontanarsi da queste.

