Oroscopo Paolo Fox, previsioni 4 settembre/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox, previsioni: Sagittario e Capricorno

L‘oroscopo di Paolo Fox ci porta a sottolineare altri due segni. Sagittario: Dopo una settimana difficile ora sembra delinearsi un assetto astrologico migliore, ma per riuscire ad ottenere qualcosa in più da una situazione lavorativa bisognerà attendere ancora qualche settimana. Buone possibilità per quanto riguarda i sentimenti.

Capricorno: Un problema da risolvere potrebbe creare qualche preoccupazione capace di compromettere anche l’ambito amoroso: per evitare problemi sarebbe meglio riuscire a liberare un po’ la mente.

Acquario e Pesci, oroscopo Paolo Fox

Voltiamo pagina con altri due segni per l’oroscopo di Paolo Fox. Acquario: Sembrano preannunciarsi importanti cambiamenti nel corso dei prossimi mesi: per riuscire ad affrontarli al meglio sarebbe bene riuscire a far forza sulla propria fantasia e sull’innato spirito rivoluzionario che contraddistingue i nati sotto questo segno.

Pesci: L’avvicinarsi di un fine settimana molto favorevole per i sentimenti invita a ragionare attentamente sui rapporti che si stanno portando avanti, per evitare di essere tentati di indirizzare altrove le proprie attenzioni.



