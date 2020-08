Oroscopo Paolo Fox, previsioni 5-6 agosto 2020/ Oggi e domani: scopri i segni al top!

Oroscopo Paolo Fox, oggi e domani: segni al top

Diamo uno sguardo ai segni al top del 5 e 6 agosto attraverso l’oroscopo di Paolo Fox. Cancro: ci saranno presto degli sviluppi molto promettenti. Sul lavoro arriveranno dei risultati interessanti. Da domani ci sarà un po’ d’agitazione che non deve però esplodere ulteriormente. Leone: c’è meno confusione di quanto si sia pensato negli ultimi giorni. Sul lavoro sono favoriti dei contatti interessanti. Domani ci sarà un Mercurio positivo che invita ad analizzare un’offerta di lavoro.

Sagittario: in amore si vive una fase di recupero sentimentale. Il cielo è molto intrigante per il lavoro. Da domani si potrebbero fare incontri intriganti. Capricorno: la Luna è decisamente positiva. Sul lavoro non ci saranno molti ostacoli. Da domani chi è single potrebbe avere novità in amore. Acquario: ci sono dei progetti da portare avanti. Diverse scelte sono da prendere al volo. Alcuni vogliono cambiare e non fare più la stessa cosa di sempre. Pesci: quella di oggi è una giornata positiva dove i problemi si risolvono. Da domani si potrà dimenticare un periodo negativo e complicato.

Segni flop, previsioni 5-6 agosto 2020

Ed ecco i segni flop di oggi e domani sempre seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. Ariete: ci vuole maggiore chiarezza in amore, evitando quelli che possano essere gli eccessi. Anche perché domani sotto questo punto di vista non si preavvisa niente di facile. Toro: si rischia di discutere seriamente col partner. Nonostante questo sul lavoro c’è una crescita che permette di superare diverse situazioni negative. Da domani una Luna in ottimo aspetto e un Mercurio dissonante si combatteranno lo stato d’animo del segno.

Gemelli: c’è necessità di confidarsi con una persona vicina. Si è un po’ sotto dal punto di vista fisico. Da domani inoltre ci sarà qualche dubbio in più. Vergine: si è nervosi in questo periodo, ma si deve evitare di stancarsi troppo. Da domani ci sarà un calo fisico. Scorpione: c’è bisogno di una pausa. Sul lavoro si sta lavorando a un cambiamento. L’amore è pronto però a tornare protagonista già da domani. Bilancia: una storia d’amore che viene dal passato potrebbe essere rivalutata. Si devono valutare dettagli sul lavoro con grande attenzione. Da domani ci sarà una ricaduta in amore col rischio di una lite.

