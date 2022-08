Oroscopo Paolo Fox, previsioni 5-6 agosto 2022/ Successi e insuccessi: chi al top?

Oroscopo Paolo Fox: nuovi progetti all’orizzonte per Toro e…

Si rinnova l’appuntamento con le previsioni zodiacali di Paolo Fox. Qui potete leggere in dettaglio le anticipazioni per la giornata di oggi 5 agosto e di domani 6 agosto. Partiamo dai segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Per L’Ariete è arrivato il momento di rimettersi in gioco. In questi mesi state affrontando diverse sfide e presto avrete modo di vincerle. Se c’è qualcosa che non sopportate è chi scoraggia ogni volta le nuove iniziative, le nuove proposte. Avete atteso a lungo il momento del riscatto, ma ora con Giove favorevole tutto è possibile. In ambito sentimentale potrebbe esserci ancora qualche problema. Non è detto che manchi ancora l’amore, ma potreste dover attendere per una risposta del partner. Cercate di non controllare la vostra impulsività e non forzate troppo la mano. Nuovi progetti all’orizzonte per il Toro.

Secondo Paolo Fox, avete voglia di portare avanti nuovi progetti e chiudere situazioni che non vanno più bene. Questioni riguardanti la vita di tutti i giorni, soprattutto in ambito economico, da superare. Cambiamenti anche sotto il profilo professionale, dove avvertite una certa stanchezza: fate attenzione ai rapporti con gli altri. La Luna in opposizione, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, rende tutto più difficile. Non sono da escludere stanchezza e nervosismo. Da giovedì potrebbe esserci un calo anche nei rapporti sentimentali. Per il Gemelli ci saranno novità in campo sentimentale. Le stelle sono molto vivaci e questo aiuta i single. Giove favorevole vi aiuta a superare un blocco. Weekend da dedicare ai sentimenti per il Cancro. Da qualche tempo ci sono problemi sul lavoro e quindi vi farebbe bene un supporto, la protezione di chi vi vuole bene. Se i sentimenti sono fermi è bene svegliarli: il mese di agosto vi spiana la strada.

Oroscopo Paolo Fox: tensioni familiari per la Vergine e…

Si continua con le previsioni di Paolo Fox analizzando gli altri segni, Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Per il Leone sarà necessario parlare di questioni economiche. Nella giornata di domani ci saranno tanti progetti da fare ma anche altrettante spese. Fase molto importante per il lavoro. Per quanto riguarda invece il segno della Vergine, chi ha avviato da tempo una relazione potrà mettere le carte in regola ufficializzandola. Nella giornata di domani ci sarà una situazione di tensione familiare. Una forte discussione che avrà degli strascichi. In queste giornate, cercate di portare avanti le vostre idee. Per i nati sotto il segno della Bilancia, ci saranno giornate da recuperare sul lavoro. Le coppie di lunga data dovranno decidere diverse cose pratiche e legali.

Secondo Paolo Fox, lo Scorpione avrà difficoltà in amore. Entro la fine della settimana dovrete aprire bocca. Partiranno intanto nuovi progetti ma fate attenzione alle troppe spese. Il passaggio della Luna nel segno è molto importante, ma Marte opposto crea qualche piccolo disturbo. Si tratta di fastidi che possono riguardare soprattutto il vostro modo di relazionarvi agli altri. Siete molto sensibili e spesso finite per arrabbiarvi troppo. Spesso vi innervosite e tornate a sera esausti perché perdete tante energie in una discussione. Nel weekend sarà meglio mantenere la calma. Dovete ritrovare la serenità e pensare agli obiettivi da raggiungere in autunno, quando ci saranno nuovi progetti o programmi. Qualcuno ha in mente di rivoluzionare la propria vita soprattutto in ambito lavorativo. Serve un po’ di pazienza, magari frequentare gente diversa. Fate nuove esperienze.

Oroscopo Paolo Fox: scelte definitive per Sagittario e…

Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox nelle giornate di domani e dopodomani per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Un rapporto ancora non ufficiale sarà messo in regola grazie all’intervento favorevole di Giove. Domani cercherete di evitare complicazioni. Per voi è arrivato il momento di fare scelte definitive. Per i nati sotto il segno del Capricorno ci saranno provocazioni maggiori da sopportare dopo la nascita di un figlio. Dovrete accettare che tutto sta cambiando velocemente, comprese le sicurezze che avevate.

Per quanto riguarda l’Acquario, meglio non disinteressarsi delle responsabilità familiari. Nella giornata di domani evitate discussioni con il partner. Secondo Paolo Fox il segno dei Pesci sarà troppo altruista. Non riuscite ancora a fare i conti di quello che date e che ricevete. Nelle giornate di domani e dopodomani sarete molto pensierosi. Domani le situazioni che non renderanno sarà meglio chiuderle in maniera definitiva.











