Oroscopo Paolo Fox, previsioni 5 settembre/ Gemelli, Toro, Ariete, Cancro

Oroscopo Paolo Fox, previsioni: Gemelli e Toro

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta a spunti davvero interessanti. Gemelli: Queste giornate permettono di recuperare almeno in parte a quei ritardi che si potrebbero essere verificati durante la prima parte dell’anno. Approcciare i problemi con maggior rigore potrebbe portare a vivere con più serenità anche un sentimento che ultimamente era stato messo un po’ in secondo piano.

Toro: Una Venere ancora attiva sembra invitare a risolvere tutte quelle questioni in sospeso che riguardano una relazione, prima che la giornata di domenica crei ulteriori difficoltà. Il dialogo potrà aiutare a chiarire alcune situazioni che da tempo si presentano un po’ confuse.

Ariete e Cancro, oroscopo Paolo Fox

Ecco altri due segni per l’oroscopo di Paolo Fox. Ariete: La grande energia di questi giorni rischia di scontrarsi con alcune tensioni familiari a causa di alcune promesse mancate. Per evitare di incorrere in spiacevoli scontri, sarebbe bene riuscire ad indirizzarla verso qualcosa di costruttivo.

Cancro: Durante queste ore potrebbe nascere qualche perplessità sul piano amoroso a causa di alcune incomprensioni che potrebbero portare a dubitare dell’interesse del partner. Per evitare eccessivi malumori sarebbe bene riuscire ad osservare le questioni con maggiore razionalità.



