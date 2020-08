Oroscopo Paolo Fox, previsioni 6-7 agosto 2020/ Oggi e domani: Leone top e…

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 6-7 agosto 2020: i segni top

L‘oroscopo di Paolo Fox ci offre anche dei segni al top seguendo quanto raccontato per oggi e domani. Leone: Mercurio è pronto per un nuovo transito nell’orbita del segno. Sul lavoro arriveranno delle proposte di lavoro da analizzare con attenzione. Scorpione: i sentimenti possono tornare protagonisti. Ci sono dei progetti sul lavoro molto interessanti, alcuni si apriranno domani. In amore ci sono dei progressi. Acquario: le nuove relazioni in questo periodo sono decisamente favorite. Non si vogliono fare più le stesse cose. Si vuole fuggire da una situazione che risulta poco chiara.

Sagittario: le nuove conoscenze sono favorite. Si può raggiungere finalmente una situazione stabile. Marte e Luna saranno favorevoli tra 24 ore con possibilità molto interessanti legate al futuro. Capricorno: i single potrebbero decidere di trovare un nuovo amore. Il lavoro però richiede maggiore attenzione. Nelle prossime 24 ore si smuoverà qualcosa proprio in amore, con gli scontri sul lavoro da evitare. Pesci: presto si potrà dimenticare un periodo non facile. Sul lavoro ci saranno delle rivincite. C’è un cielo interessante in amore nelle prossime 24 ore.

Oggi e domani: i segni flop

Ed ecco i segni flop seguendo l’oroscopo di Paolo Fox per il 6 e il 7 agosto 2020. Ariete: in amore la giornata sarà complicata. A livello economico ci sarà equilibrio tra uscite ed entrate. Da domani ci saranno maggiori idee verso il futuro. Toro: la Luna positiva e Mercurio dissonante fanno a gara. Rallentamenti sul lavoro potrebbero impedire di stare tranquilli. Da domani ci sarà indecisione in amore. Gemelli: in amore ci sono dei dubbi. Si può recuperare sul lavoro anche se domani per quanto riguarda i sentimenti ci saranno delle indecisioni.

Cancro: c’è una forte agitazione da tenere sotto controllo. Si vive un momento di crescita con la giornata di domani che sarà molto positiva. Vergine: si è decisamente stanchi in questo periodo. Presto i nati sotto questo segno potrebbero essere vittime di una polemica. Da domani ci saranno complicazioni sentimentali e sul lavoro ci vorrà maggiore pazienza. Bilancia: in amore si vive un conflitto con questioni ancora da risolvere. La Luna sarà opposta da domani. C’è grande paura a rimettersi in gioco col rischio di combinare anche dei guai. Si deve risolvere assolutamente un dubbio sul lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA