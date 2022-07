Oroscopo Paolo Fox, previsioni 6-7 luglio 2022/ Stato confusionale per Pesci e…

Oroscopo Paolo Fox: incontro interessante per Gemelli e cambiamenti sul lavoro per Cancro

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le previsioni di Paolo Fox per la giornata di oggi giovedì 7 luglio e domani 8 luglio. Stelle vincenti in amore per Ariete. Cercate di portare avanti le cose in cui credete. Nei prossimi giorni potrete realizzare tanti progetti. Spesso non avete fiducia nelle vostre capacità e questo può influire sulla vostra autostima. La situazione astrologica sarà strana per il Toro. Nella giornata di domani la Luna sarà in opposizione. Difficile trovare dei spiragli di serenità. Potrete fare una proposta di lavoro interessante. Non avere paura se in questo periodo ti senti poco motivato. A volte prendersi una pausa da tutto non è per forza una nota negativa. Sul lavoro avrai nuove possibilità.

Incontro interessante per il Gemelli. Secondo Paolo Fox, una conoscenza potrebbe trasformarsi man mano in qualcosa di più. Situazione sentimentale vantaggiosa nella giornata di domani. Per il Cancro invece qualcosa non va in amore. Venere è in opposizione e questo comporta tensioni e discussioni. In amore sarai più fortunato la prossima settimana. Goditi questi giorni per pensare e per rimetterti in sesto. Momento di incertezza anche sul fronte lavorativo. Nella giornata di domani la Luna sarà ottima. Periodo di cambiamenti sul lavoro. Sul lavoro renditi meno disponibile e fatti rispettare.

Oroscopo Paolo Fox: amore top per Scorpione e incarichi importanti per Sagittario

Fase amorosa interessante per il Leone. Secondo Paolo Fox, sei fortunato perché puoi contare sul sostegno delle persone che ti amano. Grandi prospettive sul lavoro. Nella giornata di domani meglio non scatenare problemi inesistenti. Ci vuole calma e sangue freddo. Sul lavoro potresti puntare più in alto. Secondo Paolo Fox, certe conoscenze potrebbero trasformarsi in amore. La Luna oggi è dalla tua parte, approfittane per fare qualcosa che di solito non hai il coraggio di fare. Segui l’istinto anche sul lavoro. Venere sarà in opposizione ma è importante badare alla qualità dei rapporti.

Amore in miglioramento per Scorpione. Forse devi smettere di cercare l’amore e concentrarti di più su te stesso. Solo così riuscirai ad attirare qualcun altro. A lavoro sei molto concentrato e questo ti porterà dei buoni risultati. L’amore migliora e sarà possibile trovare anche un accordo professionale. Arriveranno giorni migliori sul lavoro. Il Sagittario dovrà mantenere la calma perché è ad un passo dal buttare tutto all’aria in amore. Domani Venere sarà opposta ma saranno in arrivo incarichi importanti.

Oroscopo Paolo Fox: relazione difficile per Capricorno e stato confusionale per Pesci

Il Capricorno sta vivendo una relazione difficile. Potreste rimanere lontani dal lavoro per un po’ di tempo ma di ritorno saranno in arrivo occasioni importanti. Secondo le previsioni di Paolo Fox, La giornata di domani sarà molto intrigante per l’amore. La tua determinazione a stare bene è importante. Non perdere fiducia in quello che senti e affidati a ciò che ti dicono le stelle: oggi segui il tuo istinto.

Nella giornata di domani l’Acquario dovrà fare attenzione alle spese. In questo periodo ci saranno grandi opportunità e la Luna sarà da sfruttare a dovere. Tra lavoro e impegni stai un po’ trascurando il tuo partner. Cerca di non metterlo troppo da parte, potrebbe risentirne. Stato confusionale per Pesci. Secondo Paolo Fox, i rapporti familiari saranno molto testi in questi giorni. Domani potrete completare un accordo importante. E’ importante avere pazienza. Anche se sei in uno stato confusionale, vedrai che presto tutte le domande avranno una risposta. Continua a crederci e non mollare mai.













