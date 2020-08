Oroscopo Paolo Fox, previsioni 7-8 agosto/ Oggi e domani: Cancro al top e…

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 7-8 agosto: i segni al top

L’oroscopo di Paolo Fox tra oggi e domani, 7-8 agosto, ci porta ad analizzare i segni al top. Cancro: giornata in grande crescita. Per i sentimenti si apre un periodo decisamente interessante. Da domani ci sarà un calo con un weekend privo di emozioni. Leone: si deve risolvere un problema personale il prima possibile. La vitalità sta creando una crescita molto interessante. Nelle prossime 24 ore ci sarà una crescita in amore, ma non si devono fare programmi perché il cielo non è positivo.

Scorpione: questo periodo è pronto a far vivere dei progetti interessanti. Anche l’amore vive un buon momento. Da domani ci sarà una Venere in grado di portare grande amore nel cuore del segno. Sagittario: Marte e Luna sono decisamente favorevoli così come la situazione astrologica. Da domani sarà meglio chiarire un malinteso che può portare un po’ di preoccupazione. Pesci: il cielo è decisamente interessante. Sul lavoro si devono evitare degli errori. Da domani le relazioni importanti avranno una protezione in più dal cielo.

Oggi e domani: scopri i segni flop dell’oroscopo

E i segni flop? Ecco quanto emerge dall’oroscopo di Paolo Fox per le prossime 48 ore. Ariete: non si deve di certo esagerare. Ci potrebbero essere dei nuovi incarichi a livello professionale. Non si deve esagerare con le polemiche in amore da domani. La Luna è positiva, mentre Venere è dissonante. Toro: si deve fare molta attenzione a quelle che sono piccole emozioni. Alcuni progetti verso il futuro vanno a rilento. Ci si deve prendere cura del lavoro. Gemelli: a livello sentimentale alcuni potrebbero avere dei momenti di indecisione. Sul lavoro invece si fanno dei progetti a lungo termine anche se ora sarebbe più intelligente occuparsi delle imminenti scadenze.

Vergine: ci potrebbero essere delle tensioni col partner. Sul lavoro ci vuole un po’ di pazienza in più da domani ci sarà una Luna contraria in grado di provocare agitazione. Bilancia: la Luna opposta crea dei problemi non di facilissima gestione. C’è preoccupazione di mettersi in gioco. Si deve risolvere quanto prima un problema sul lavoro. Capricorno: in amore si vivrà una giornata particolare. Si devono però evitare, soprattutto domani, scontri sul posto di lavoro. Se oggi vanno bene i sentimenti, domani si complicheranno. Acquario: si vuole sfuggire da una situazione che risulta poco chiara. Si deve cercare di rilassarsi. Da domani la Luna in buona posizione permette una crescita non di poco conto.

