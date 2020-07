Oroscopo Paolo Fox previsioni 7-8 luglio/ Oggi e domani: Gemelli top e…

Oroscopo Paolo Fox previsioni 7-8 luglio, Oggi e domani: i segni al top

Andiamo a vedere i segni al top dell’oroscopo di Paolo Fox tra oggi e domani, 7-8 luglio 2020. Gemelli: la Luna è positiva e per questo sarebbe meglio limitare le tensioni. Nella giornata di domani sarebbe opportuno risolvere qualche dubbio. Dal punto di vista lavorativo non si devono sottovalutare le nuove richieste. Cancro: il cielo per l’amore è interessante, ma il lavoro va tenuto sotto controllo. Nella giornata di domani ci potrebbe essere un colpo di scena positivo. Si possono fare scelte. Pesci: la Luna è decisamente favorevole, ma invita a fare attenzione ai soldi che escono. Nelle prossime 24 ore può arrivare qualcosa di intrigante.

Bilancia: dal punto di vista dell’amore questo è un periodo davvero molto interessante. Nelle prossime 24 ore ci sarà un po’ di agitazione, non si devono eccitare gli animi. Sagittario: dal punto di vista sentimentale ci sono dei dubbi, mentre sul lavoro c’è una crescita interessante. La Luna sarà favorevole anche domani. Attenzione agli investimenti. Capricorno: si vive un momento di revisione totale, soprattutto dal punto di vista professionale. Nella giornata di domani ci saranno delle possibilità interessanti in amore. Acquario: il segno si rilancia per quanto riguarda le emozioni. Professionalmente in agenda ci sono nuovi progetti. Da domani si continuerà l’esplorazione di una fase positiva.

Scopriamo i segni flop in difficoltà dell’oroscopo di Paolo Fox

E ora passiamo ai segni al flop sempre tenendo presente l’oroscopo di Paolo Fox. Ariete: giornata che porta a una profonda riflessione in senso di sentimenti. Sul lavoro continua ad esserci un po’ di tensione. Una situazione sentimentale in crisi si potrebbe risolvere già domani. Toro: professionalmente si vive un momento di cambiamento. In amore c’è invece tensione. Forse è il caso di stare lontano da chi non ha le idee chiare, certo Saturno opposto non facilita il compito.

Leone: sul lavoro ci sono dei progetti importanti verso il futuro. Si deve stare attenti da domani a quelle che possono essere discussioni di piccola portata. Vergine: momento complicato. La Luna in transito può portare anche qualche ulteriore problema. Sul lavoro ci saranno dei ritardi da risolvere. Scorpione: in campo professionale si deve fare il punto della situazione. Domani ci potrebbe essere un calo preoccupante.

