Oroscopo Paolo Fox, previsioni 7 febbraio 2021/ Ariete, Leone, Sagittario

Ariete, Leone e Sagittario: sono i tre segni di Fuoco di cui l’Oroscopo Paolo Fox si è occupato nelle sue previsioni di oggi, domenica 7 febbraio 2021, nella consueta rubrica Latte & Stelle in onda su Radio Latte e Miele. Andiamo subito a scoprire cos’ha previsto l’astrologo.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo oroscopo Paolo Fox?

Partiamo spediti con il segno dell’Ariete. Le difficoltà affrontate nel corso degli ultimi mesi potrebbero aver lasciato un senso di stanchezza e frustrazione difficile da gestire che potrebbe rendere qualcuno pigro e svogliato, nonostante una Luna molto favorevole. Questi giorni potrebbero portare qualche contrasto, ma non tarderanno le occasioni utili a ritrovare la voglia di rimettersi in gioco.

Veniamo dunque al segno Leone. Cosa ha letto nelle stelle l’astrologo più celebre d’Italia? Nonostante non tutti i progetti fatti nel corso degli ultimi mesi dello scorso anno si siano avverati nella maniera sperata, questa domenica permette di ritrovare una certa vitalità. Per limitare la frustrazione sarebbe bene riuscire a non addentrarsi in situazioni impossibili da gestire, rivedendo alcune questioni e concentrandosi su ciò a cui veramente si tiene.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Concludiamo la panoramica sui segni di fuoco con il segno del Sagittario. Questa giornata sembra poter contare su una Luna nel segno in grado di favorire particolarmente le relazioni, aiutando a ritrovare la sintonia che le difficoltà dell’ultimo periodo sembravano aver messo in crisi. Presto molte situazioni saranno più facili da gestire.



