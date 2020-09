Oroscopo Paolo Fox, previsioni 7 settembre/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox, previsioni: Leone e Vergine

L’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox ci giunge come ogni giorno da LatteMiele. Leone: Venere in transito regala giornate molto favorevoli per quanto riguarda i sentimenti, mentre sul piano lavorativo sarà necessario compiere delle scelte importanti. Interessanti opportunità in arrivo.

Vergine: Giove e Saturno in buon aspetto regala la forza giusta per assecondare l’ondata di novità che caratterizza questo periodo. Entro la fine di ottobre si potrebbe riscontrare qualche grossa novità.

Bilancia e Scorpione, oroscopo Paolo Fox

Ecco cosa ha specificato l’oroscopo di Paolo Fox per altri due segni. Bilancia: Mercurio in transito sembra donare a questa giornata una buona energia, nonostante restino molte perplessità riguardanti alcune vicende di natura lavorativa ed economica. Presto sarà possibile ottenere chiarezza anche dalle vicende più confuse.

Scorpione: Le giornate di oggi e domani sembrano risentire di un po’ di pressione che potrebbe portare difficoltà all’interno di alcune relazioni. La tensione dovuta a queste difficoltà potrebbe riflettersi anche in amore, causando alcuni conflitti.



