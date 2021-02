Oroscopo Paolo Fox, previsioni 8 febbraio 2021/ Ariete, Leone, Sagittario

Ariete, Leone e Sagittario: sono i tre segni di Fuoco di cui l’Oroscopo Paolo Fox si è occupato nelle sue previsioni di oggi, lumedì 8 febbraio 2021, nella consueta rubrica Latte & Stelle in onda su Radio Latte e Miele. Andiamo subito a scoprire cos’ha previsto l’astrologo.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo oroscopo Paolo Fox?

Partiamo subito con il primo dei segni di fuoco, l’Ariete. Nonostante la stanchezza che una Luna opposta potrebbe donare a queste giornate, la nuova settimana regalerà delle grandi opportunità utili a riscattarsi dalle difficoltà vissute nel corso degli ultimi mesi del 2020. L’incoraggiamento delle persone circostanti si rivelerà indispensabile per aiutare i nati nel segno a mettersi in gioco.

Veniamo quindi al segno del Leone. Le numerose opposizioni planetarie che interessano queste giornate aiuteranno a chiudere le relazioni che non meritano di essere portate avanti per non appesantire le situazioni che nasceranno dai cambiamenti che stanno avendo luogo. Nonostante una generale condizione di forza, potrebbero esserci degli attacchi esterni da cui sarà necessario difendersi.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Concludiamo in bellezza con il segno del Sagittario. Questo nuovo anno invita a ritrovare il dinamismo a cui si è dovuto rinunciare durante i mesi passati, cercando di vivere le esperienze quotidiane con più creatività. Questo mese di Febbraio aiuterà anche le relazioni a trovare nuovo vigore, rimettendo in primo piano le emozioni.



