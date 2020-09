Oroscopo Paolo Fox, previsioni 8 settembre/ Scorpione, Capricorno, Acquario, Bilancia

Oroscopo Paolo Fox, Scorpione e Luna

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista, diamo uno sguardo ad altri due segni.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Scorpione: si è tesi in amore, non troppo decisi con Venere contraria molti metteranno alla prova un sentimento. Questo accadrà soprattutto a chi ha conosciuto una persona da poco, non si è sereni per le scelte da fare. Se ci si concede poco si rischia, se si concede tanto altrettanto. Si è pieni di contraddizioni da risolvere. Gli sposati devono sbrogliare una vicenda economica.

Previsione Oroscopo 8 settembre 2020 Scorpione

Capricorno: Luna, Giove e Saturno favorevoli. Tutto si assesta soprattutto ciò che ha portato stress. Se si è chiusa un’attività si partirà con buone risorse. Gli esperimenti funzionano, ma si vorrebbe viaggiare sul sicuro. Torna la stabilità sul lavoro.

Acquario e Bilancia, analisi oroscopo oggi

E ora soffermiamoci su altri due segni dell’oroscopo di Paolo Fox. Acquario: si è confusi e arrabbiati, si devono fare tante cose e si è spesso in ritardo. Se si sono spesi troppi soldi si deve risparmiare. In amore si spera di avere la persona giusta a fianco, che sia pronta a cambiare vita dall’oggi al domani. Si cercano stimoli dagli altri. Il vigore stimola le persone attorno.

Bilancia: negli ultimi 3-4 mesi non si sapeva a chi dare retta, tutto sembrava in sospeso e c’è stato un momento in cui si è bloccato il lavoro. Avvicinandosi a dicembre le cose andranno meglio con un cambiamento in vista. Anche l’amore rifiorisce.

