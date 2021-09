Oroscopo Paolo Fox, previsioni 9 e 10 settembre 2021/ Ariete in ripresa, ottimo Toro

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 9 settembre

Nuovo appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox, pronto a svelare ai lettori cosa riservano le stelle nelle giornate del 9 e del 10 settembre. Partiamo subito col svelare cosa accadrà oggi ai vari segni secondo il noto astrologo. L’Ariete deve lasciarsi andare all’amore e accettare le scuse che arriveranno in giornata. Il Toro è pronto a iniziare un nuovo progetto creativo. Siete oggi molto sensuali. Il segno del Gemelli dovrà fare i conti con qualche problemi a casa, probabilmente di carattere tecnico. Amore straordinario per il Cancro, oggi particolarmente fiducioso.

Oroscopo Paolo Fox 6-7 settembre 2021/ Ariete e Vergine al top in amore

Continuiamo con il Leone che dovrà affrontare alcuni dubbi e confusioni di carattere finanziario. Bene la Vergine, oggi in vena avventurosa sia nel lavoro che nell’amore. Qualche dolorino muscolare, invece, per la Bilancia, che non deve desistere negli allenamenti. Qualche problema con un amico per lo Scorpione che non deve perdersi d’animo. Confusione, discordia e turbamento nell’aria oggi per il Sagittario, così come non è un’ottima giornata per il Capricorno, soprattutto per pianificare un viaggio. Questioni di carattere finanziario da affrontare per l’Acquario ma bene l’amore. Ai Pesci oggi Paolo Fox consiglia di trascorrere del tempo con amici fidati.

Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 6 al 12 settembre 2021/ Classifica segni Flop

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 10 settembre

Cosa prevedono le stelle secondo Paolo Fox per la giornata del 10 settembre 2021? Per l’Ariete si prevede per voi una giornata molto positiva per i sentimenti. Momento particolare invece per il Toro, mentre sul lavoro è il caso di rimandare gli impegni importanti. Il Cancro deve lasciarsi andare ai sentimenti; il Leone, invece, deve stare attento agli eccessi. La Vergine, invece, è in attesa di conferme importanti attraverso le quali potrà dimostrare il suo valore. Momento molto positivo per i sentimenti, invece, per la Bilancia in questo 10 settembre.

Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 6 al 12 settembre 2021/ Classifica segni Top

Continuiamo le previsioni di Paolo Fox per domani con lo Scorpione: vi aspetta un weekend di fuoco, soprattutto in amore! Per il Sagittario in amore le acque si muovono e portano a grandi novità. Giorni di razionalità per il Capricorno, che dovrà ben pensare a come agire nel lavoro e in amore. All’Acquario Fox consiglia di mantenere la calma. Infine i Pesci che hanno vissuto un momento di crisi ritroveranno la serenità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA