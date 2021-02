Oroscopo Paolo Fox, previsioni 9 febbraio 2021/ Ariete, Leone, Sagittario

Ariete, Leone e Sagittario: sono i tre segni di Fuoco di cui l’Oroscopo Paolo Fox si è occupato nelle sue previsioni della giornata di oggi, martedì 9 febbraio 2021, nella consueta rubrica Latte & Stelle in onda sulle frequenze Radio Latte e Miele. Andiamo subito a scoprire cos’ha previsto l’astrologo da vicino.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo oroscopo Paolo Fox?

Partiamo con l’Ariete. Una Luna dissonante potrebbe rendere questo lunedì piuttosto faticoso facendo avvertire un po’ di stanchezza fisica, ma in generale questa giornata sembra poter regalare qualche buona occasione. Attenzione a non lasciarsi travolgere dalla malinconia: in queste giornate l’amore potrebbe regalare grandi emozioni.

Ora affrontiamo il segno del Leone. Queste giornate sembrano imporre alcune scelte importanti capaci di modificare l’assetto di alcuni progetti. Entro la prima metà del mese potrebbe rivelarsi necessario chiudere alcune questioni e attuare una profonda revisione, per riuscire ad allontanarsi da situazioni poco piacevoli.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox passando al Sagittario: Queste giornate sembrano godere di grandi fermenti capaci di condurre a cambiamenti importanti. Grazie ad un’indole versatile e entusiasta, non sarà difficile interrompere le situazioni più difficili per concentrarsi sui progetti più promettenti. Favoriti gli incontri e le nuove proposte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA