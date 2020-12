Oroscopo Paolo Fox, previsioni di oggi 14 dicembre 2020/ Cancro, Scorpione e Pesci

Soffermiamoci sui segni d’acqua per l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 14 dicembre 2020. Come sempre il noto astrologo ha analizzato segno per segno, partiamo da quello del Cancro.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e Ariete secondo Oroscopo Paolo Fox?

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox scopriamo che a seguito di due anni molto pesanti, queste settimane permettono finalmente di liberarsi dall’opposizione di Saturno, ottenendo qualcosa di più. La situazione che sta per aprirsi sembra poter portare dei grandi rinnovamenti, sia sul piano lavorativo che su quello sentimentale. Passiamo allo Scorpione. Nonostante un diffuso nervosismo dovuto alla voglia di rivendicare le proprie libertà, questa settimana bisognerà cercare di mantenere un atteggiamento prudente in tutto ciò che riguarda le relazioni. Attenzione a non lasciarsi sfuggire cose che non si pensano!

Pesci, cosa ci racconta l’oroscopo Paolo Fox

Passiamo all’ultimo segno d’Acqua per i Pesci grazie all‘oroscopo di Paolo Fox facciamo numerose scoperte. Con la seconda metà di dicembre potrebbero verificarsi alcuni interessanti miglioramenti a livello lavorativo, ma la situazione sentimentale sembra continuare ad essere problematica: attenzione a non prendere decisioni affrettate.



