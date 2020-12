Oroscopo Paolo Fox, previsioni di oggi 20 dicembre 2020/ Toro, Vergine e Capricorno..

Focus sui segni di Terra per quanto riguarda le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele. Nel consueto appuntamento su Latte & Stelle, l’esperto degli astri ha fatto i suoi pronostici per quanto riguarda questa domenica 20 dicembre 2020 in relazione a Toro, Vergine e Capricorno. Scopriamoli insieme…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Toro e Vergine secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo dal Toro: alcune situazioni continuano a portare dei dubbi, ma queste giornate invitano a progettare con accuratezza tutto ciò che si desidera intraprendere o portare avanti nel corso del 2021. Una Venere non più opposta sembra poter favorire anche quelle situazioni amorose che nell’ultimo periodo potrebbero aver causato problemi.

E la Vergine? Nonostante le difficoltà generali che hanno ostacolato tutti noi nel corso di questi mesi, il 2020 sembra aver contribuito favorevolmente alla crescita delle persone nate sotto questo segno, soprattutto su un piano professionale. La giornata di oggi, però, potrebbe portare qualche piccolo fastidio sul piano professionale. Favorite le emozioni.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Ecco le previsioni per l’ultimo segno di Terra, il Capricorno: un transito favorevole di Mercurio potrebbe regalare a qualcuno l’intuizione giusta per iniziare a progettare una ripartenza. Buone occasioni anche sul piano sentimentale, dove sembra essere più concreta la possibilità di recuperare anche per chi si è trovato a vivere qualche difficoltà. Paolo Fox sarà stato preciso? Staremo a vedere…

