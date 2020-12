Oroscopo Paolo Fox, previsioni di oggi 21 dicembre 2020/ Toro, Vergine e Capricorno..

Focus sui segni di Terra per quanto riguarda le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele. Nel consueto appuntamento su Latte & Stelle, l’esperto degli astri ha fatto i suoi pronostici per quanto riguarda questa lunedì 21 dicembre 2020 in relazione a Toro, Vergine e Capricorno. Scopriamoli insieme…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Toro e Vergine secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo dal Toro: la presenza di Sole, Luna e Mercurio in aspetto favorevole potrebbe regalare qualcosa di più a questo Natale, nonostante questo sembri essere un momento poco vitale sul piano economico. Ora più che mai si fa sentire l’esigenza di recuperare i sentimenti messi in crisi da un inizio Dicembre un po’ conflittuale.

E la Vergine? La presenza attiva del Sole e di Mercurio invita a sfruttare i primi giorni di questa settimana per realizzare le idee insorte durante la prima parte dell’anno, nonostante questo lunedì possa sembrare un po’ lento a causa di una Luna opposta. Se quest’anno ha regalato successi e soddisfazioni inattese, i prossimi due anni serviranno a mettere a frutto queste conquiste.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Ecco le previsioni per l’ultimo segno di Terra, il Capricorno: la presenza di Sole, Mercurio e Urano nel segno, che presto si concretizzerà in un trigono molto importante, sembra regalare una buona dose di energia utile a mettersi in gioco senza timori. Questo lunedì permetterà di contare su una grande vitalità, in declino nella giornata di martedì ma poi protagonista di un notevole recupero.

