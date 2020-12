Oroscopo Paolo Fox, previsioni di oggi 22 dicembre 2020/ Toro, Vergine e Capricorno..

Soffermiamoci sui segni di Terra per quanto riguarda le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele per oggi 22 dicembre 2020. Nell’appuntamento su Latte & Stelle, l’esperto degli astri ha fatto i suoi pronostici per quanto riguarda questa lunedì 21 dicembre 2020 in relazione a Toro, Vergine e Capricorno. Scopriamoli insieme.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Toro e Vergine secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo con il Toro: Queste giornate possono rivelarsi molto importanti per chiarire alcune situazioni a livello sentimentale. Le ultime settimane potrebbero aver visto nascere un po’ di confusione, ma questa giornata invita a mettere da parte i dubbi per apprezzare il momento.

Vergine: I numerosi impegni lavorativi portati da questo anno potrebbero aver imposto a qualcuno di mettere in secondo piano i sentimenti: ora sembra finalmente arrivato il momento di recuperare tutti quei rapporti che sono stati trascurati, e la giornata di oggi sembra poter dare il contributo giusto.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Concludiamo lo studio con il Capricorno: Queste giornate invitano a riflettere su cosa ci si aspetta in ambito sentimentale, facendo riemergere alcune delusioni passate. Come per i progetti, anche i sentimenti che nascono in questo momento dovranno poter contare su una grande passione.



