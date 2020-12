Oroscopo Paolo Fox, previsioni di oggi 23 dicembre 2020/ Toro, Vergine e Capricorno..

Oroscopo: che giornata sarà per i nati sotto il segno del Toro e Vergine

Partiamo iniziando a scoprire cosa aspettarsi per le persone nate sotto il segno del Toro: le problematiche vissute di recente all’interno di una relazione di coppia potrebbero portare qualcuno a dimostrarsi molto scettico nei rapporti con gli altri, ma questa giornata potrebbe aiutare a risolvere qualche piccola questione regalando un po’ di serenità in più.

E la Vergine? Stando al famoso oroscopo di Paolo Fox e le sue popolari previsioni l’approssimarsi delle festività invita a recuperare la sfera sentimentale cercando di riavvicinarsi alle persone che potrebbero essere state trascurate a causa dei numerosi impegni lavorativi. Queste giornate invitano a limitare i conflitti, assumendo un atteggiamento paziente.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Ecco le previsioni per l’ultimo segno di Terra, il Capricorno: questo mercoledì sembra offrire delle interessanti opportunità per riscoprire se stessi e dimostrare il proprio valore sul piano lavorativo. Favoriti anche i sentimenti, in cui potrebbe però restare un po’ di confusione: per riuscire a superare questo momento sarebbe bene riuscire a mettere da parte gli antichi rancori.