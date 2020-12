Oroscopo Paolo Fox, previsioni di oggi 24 dicembre 2020/ Toro, Vergine e Capricorno..

Che vigilia di Natale sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox?

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista grazie alla trasmissione Latte e Stelle sulle frequenze di LatteMiele per la giornata della Vigilia, oggi 24 dicembre 2020. Soffermiamoci sui segni di Fuoco.

Toro: la Luna nel segno garantisce ottime cose. Non c’è voglia di girovagare a meno che non sia molto giovane. È un segno conservatore, si ama la famiglia e le emozioni calde di una festa che dovrebbe portare un po’ di energia. Spesso ci sono intuizioni e possono capitare ora.

La previsioni i nati sotto il segno della Vergine e Capricorno secondo Oroscopo Paolo Fox

Vergine: si può costruire qualcosa di importante in un 2020 che non è stato così facile per tutti ma che ha dato qualcosa per il segno. In anni di crisi c’è chi si impoverisce e chi si arricchisce magari anche solo emotivamente. C’è grande volontà di azione. Grazie a Mercurio, pianeta delle intuizioni, si sa cosa fare anche quando ci sono problemi.

Capricorno: la Luna è interessante, questo è un Natale interessante. Ci sono dei progetti in ballo. Il 2021 non deluderà anche se l’ultimo anno ha portato molta fatica. Grazie all’esperienza questo segno va avanti, si odiano i raccomandati perchè si detestano le scorciatoie.



