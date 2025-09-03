Oroscopo Paolo Fox, le previsioni di oggi mercoledì 3 settembre 2025 per la 2° metà dello Zodiaco: bene il Sagittario, Acquario in tensione

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni di oggi mercoledì 3 settembre 2025

Cosa rivelano le stelle e come influenzeranno i 12 segni zodiacali nella giornata di oggi, mercoledì 3 settembre 2025, secondo l’Oroscopo Paolo Fox? Il celebre astrologo della televisione italiana fornisce come sempre le sue previsioni dell’oroscopo su questioni lavorative, sentimentali e personali per ciascun segno; di seguito le previsioni per la seconda metà dello Zodiaco, che va dalla Bilancia ai Pesci.

Oroscopo Paolo Fox di oggi: Sagittario ok, Bilancia stanchi

BILANCIA: È tempo di ritrovare la giusta serenità sul fronte professionale con qualche miglioramento in termini contrattuali, purché manteniate il giusto equilibrio nelle scelte; meglio evitare scelte e decisioni azzardate. Il consiglio è di dedicarvi più tempo al riposo e a ritrovare la giusta energia fisica.

SCORPIONE: Le questioni sentimentali possono creare non pochi problemi e le relazioni rischiano di vacillare, soprattutto se si fa poca attenzione alle parole. Evitate discussioni e polemiche inutili e siate meno irascibili; meglio avere dei chiarimenti con qualcuno.

SAGITTARIO: Giornata positiva e propositiva, grazie al vostro spirito d’iniziativa che vi permette di tuffarvi in nuovi progetti a tutte le età. Avete la giusta energia da trasmettere anche agli altri; bene l’amore, sia per le coppie che per i single in cerca dell’anima gemella e di nuove emozioni.

CAPRICORNO: Vi sentite sopraffatti dagli obblighi e dalla ricerca della perfezione nelle sfere della vostra vita, che potrebbero procurarvi ansie inutili; meglio invertire la rotta e concedervi il giusto relax, prediligendo lo stare bene con se stessi. Grazie alla Luna, inoltre, troverete maggior spirito d’iniziativa.

ACQUARIO: Giornata instabile sul fronte sentimentale e dei rapporti interpersonali, con qualche tensione di troppo che potrebbe compromettere alcuni legami; dubbi e situazione delicata anche in amore. Meglio la sfera professionale, con papabili conferme e rinnovi in arrivo.

PESCI: Le stelle supportano il vostro desiderio di amore e di manifestare affetto, mentre a lavoro sarete coinvolti nell’organizzazione di nuovi eventi e progetti importanti, nonostante una fase di confusione nella nostra vita. In amore permane la stabilità nelle coppie, mentre i single restano in attesa.