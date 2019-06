Oroscopo Paolo Fox e Branko/ Oggi mercoledì 5 giugno 2019: Ariete, Leone, Sagittario

Oroscopo Branko di oggi 5 Giugno: scopri cosa cambia dalle previsioni di Paolo Fox

Ora concludiamo il giro dell’oroscopo di Branko con i segni di fuoco. In Ariete c’è una Venere ottima perché non si scherza tanto, non c’è tanto da ridere ogni quando si dice che Venere è così, non è negativa anzi aiuta oggi più che mai. La Venere è ancora nel campo del Toro, cioè nel campo dei soldi e quel problemino che si ha a livello finanziario, relativo anche ai figli, i soldi e le proprietà che si devono ancora prendere perché qualcuno le ha lasciate o regalate. Mercurio con Luna in Cancro rende tutto da ridere, si deve stare un pochino attenti. Il segno sa bene quello che è capace di dire e fare quando solo una Luna va contro, figurarsi quando danno contro Marte, Mercurio, Saturno e Plutone. Il Leone deve ritrovare la propria pace interiore con una vacanza in collina o in campagna, c’è un Nettuno interessante oppure si può andare al lago dove è più facile calmarsi. Si è perfezionisti e si pretende lo stesso dagli altri. Il mondo di oggi è superficiale ma non ci si rende conto. Si dimostra di essere il segno del Sole e si fa capire cos’è una vita da signori. Il Sagittario ha un po’ tradito la sua natura e quello che gli è stato donato al momento della nascita. Il Sole è fuoco e in amore ci si aspetta molta passione, Giove non è associato al fuoco ma se ne combinano di tutti i colori. Giove si trasforma in mille personaggi, una volta persino in un cigno per sedurre una fanciulla e da questo sono nati i Gemelli. I problemi sono sempre il segno dei Gemelli. Anche con Giove in Sagittario opposto al Sole si potrebbero avere problemi con le autorità o intoppi di carattere legale e burocratico. Questo però non deve pregiudicare l’amore.

Ora invece affrontiamo da vicino quelli che sono i segni d’acqua, sempre seguendo l’oroscopo di Branko a Dimensione suono Soft. Il Cancro ha un bellissimo mercoledì, si guarda l’amore, la Luna è arrivata e si ha tutto ma questa Luna sarà in buon aspetto con Venere in Toro e si congiunge a Marte nel proprio cielo. Questa è una garanzia di un amore, classico, vero e carnale. Poi c’è Mercurio che aiuta a trovare parole leggere anche nel matrimonio se ci sono stati contrasti. Poi c’è anche l’aspetto con Giove nel lavoro e nel campo dei soldi che dice che si avrà successo. Lo Scorpione è più concreto e cinico, il cinismo è brutto nella vita ma nella vita c’è chi lo merita e si sa fare questa distinzione tra chi lo merita e chi no. Nettuno nel segno dei Pesci rende così caro e dolce il segno della Scorpione. La passione fisica è al massimo stimolata da Marte e Luna in trigono, ma è un’attrazione che va al di là di quella fisica, è qualcosa che prende fino all’ultimo punto sensibile del proprio animo e si lega a quell’amore a pelle che solo lo Scorpione conosce. I Pesci oggi devono parlare d’amore, superato il problema della Luna nuova e di Mercurio in Gemelli, resta il Sole e resta Giove ma questa Luna nuova aveva messo al centro la famiglia, la casa materna o paterna e questa stessa Luna ostacolava negli ultimi due giorni ma in questi giorni tende una mano amica per le persone vicine. Il Cancro dove si trovano Mercurio, Luna e Marte è anche il segno della vostra felicità. Qual è la felicità più importante se non un figlio? Si prevedono nascite per chi ha una certa età avrete la sorpresa di diventare nonni.

Ora invece voltiamo pagina e soffermiamoci sui segni d’aria, sempre analizzando da vicino quello che è l’oroscopo di Branko. I Gemelli meritano gli auguri in questo speciale compleanno, si sa sempre dove sta il problema, c’è il Sole opposto a Giove e Sole quadrato a Nettuno. Non è ancora un’opposizione diretta al 100% tra Sole e Giove ma si ricorda che nel 1995 si diceva già che questo è difficile per i rapporti con gli stranieri, altrimenti al ritorno di questa opposizione nel 2019 le cose potrebbero farsi più complicate. Se oggi si dice che si può andare avanti con i propri progetti di soldi bisogna crederci ma attenzione nei rapporti con le istituzioni, con la politica e con la legge. La Bilancia ha la Venere in Toro, si deve parlare della divisione dei beni, qui francamente si è perduto proprio la caratteristica della vaporosità del segno ma non solo della donna. Si è diventati come degli impiegati con gli smartphone sempre in mano. Si guarda la borsa ma intanto i giorni passano, le settimane volano e un anno in un attimo non c’è più. L’Acquario quando vaga per le strade si deve osservare, si è riconoscibili, la donna traballa sempre sui tacchi e l’uomo trascina le gambe. Gli occhi però parlano chiaro, hanno qualcosa di speciale e anche qualche imperfezione che rende poi questo fatto ancora più intrigante. Questi occhi sono rivolti all’insù come se Urano cercasse di accendere Urano. Oggi conviene andare in diversi posti perché si prevedono degli incontri di affari e di lavoro per gli studenti ottimi. Si è molto emotivi perché la Luna in Cancro è molto emotiva nel campo del lavoro e della realizzazione pratica. Si deve andare verso il campo materiale perché di amore si ritornerà a parlare alla grande dopo il giorno 9.

L’analisi dell’oroscopo di Branko ci porta ai segni di terra. Il Toro va benissimo, ora bisogna cambiare registro e modo di parlare al pubblico. Il cielo piace moltissimo anche se magari si incontrano persone che non riescono a risolvere dei problemi, le stelle parlano bene sia per l’amore che per il lavoro. Mercoledì, giorno di Mercurio, che per il segno è in Cancro, la sua casa di appartenenza, si può fare ciò che si vuole fare. Si deve amare, gioire e cercare l’amore se si è soli perché può arrivare in qualsiasi momento prima dell’inizio dell’estate, per chi è già legato c’è tantissimo amore per la gioia vostra e per chi ha il privilegio di essere amato. La Vergine ha un oroscopo che nasce per dare questo, un’indicazione, un suggerimento. Grazie a Saturno e alla Luna si riesce a ragionare e mantenere l’equilibrio e la razionalità. Quando c’è una previsione ottima per la propria attività non si dice che in un attimo si avrà tutto, serve più che altro a spingersi in avanti. Per il Capricorno la bella energia che sosteneva per gran parte di maggio e anche adesso è sempre garantita da Urano e Venere che sono ancora nel segno del Toro, però c’è già contro Marte e si è stati già avvertiti di quello che si può combinare. Oggi poi è andata contro anche la Luna insieme a Mercurio. Ci sono momenti in cui si dice, vediamo come sto con lo stomaco, fegato, arti inferiori, superiori e con le vie respiratorie e poi via di questo passo. Si sta in contatto positivo con i medici e poi chi ha una certa età conoscete tutti i medici possibili, se c’è un problema bisogna fare i propri controlli altrimenti si rischia di disturbare troppo le persone più vicine. Non c’è pace tra gli ulivi. La rabbia nasce dal fatto che non si creano in prima persona disguidi nel lavoro o in famiglia, sono gli altri, i collaboratori e le persone vicine che oggi daranno problemi.

Oroscopo Paolo Fox salute, amore e lavoro: quali i segni al top?

SALUTE – Vediamo l’oroscopo di Paolo Fox cosa prevede per quanto riguarda la salute. Lo Scorpione deve cercare di non riversare situazione sconvenienti su sé stesso e quindi l’aggressività diventa un vero e proprio problema. Si deve cercare quindi di allontanarla verso l’esterno vivendo in pieno le realtà che circondano. È un momento di forza per i Pesci e in cui si è pieni di energia anche se si deve stare attenti a quelle che possono essere le critiche che vengono dagli altri. Anche se si è stati colpiti, si considera che per la fine dell’anno ci sarà la possibilità di ottenere una grande vittoria. Le giornate di mercoledì e giovedì per l’Ariete si prospettano molto intense, dato che probabilmente si devono discutere di problematiche di lavoro. Alla base vi è una profonda insoddisfazione dato che si vuole subito risolvere qualsiasi difficoltà che si presenta sulla propria strada.

AMORE – Voltiamo pagina e ora andiamo ad analizzare da vicino la sfera dell’amore per la giornata di oggi secondo l’oroscopo Paolo Fox. Il segno del Leone è molto predisposto dal punto di vista sentimentale, anche se si rimane anche un po’ critici. Quando si è innamorati si dà fondo a tutte le proprie energie. Domenica Venere transiterà nel segno permettendo di superare una serie di difficoltà in amore. In particolare in estate chi è solo tra i Vergine potrà vivere una storia d’amore passionale. Chi cerca qualcosa di più stabile dal punto di vista lavorativo vedrà il cambiamento in particolar modo a fine dell’anno. La giornata di venerdì per la Bilancia sarà positiva soprattutto per gli incontri. In amore vi sono delle novità. In questa fase l’Acquario vive una certa conflittualità che può riversarsi su sé stessi e sulla famiglia che circonda.

LAVORO – Per l’oroscopo di Paolo Fox soffermiamoci sul campo del lavoro. Per i Gemelli si è risolto una serie di problematiche grazie all’intervento di un consulente. Molti hanno approfittato di questa situazione al fine di approfittare di queste situazioni per trarre vantaggio. Questo può essere un momento giusto per chiarire una serie di situazioni dal punto di vista lavorativo. Il cielo è positivo per il Cancro, però rimane sempre l’opposizione di Saturno che rende le cose un po’ più complesse. Per chi è in procinto di affrontare una nuova situazione lavorativa le cose appaiono sempre difficili. Probabilmente per i nati sotto il segno dell’Acquario non c’è più energia per svolgere un determinato compito, oppure non ci si sente soddisfatti dei risultati che ottenente da un’altra realtà.

Oroscopo oggi mercoledì 5 giugno 2019

Sulle frequenze di LatteMiele torna l’oroscopo di Paolo Fox anche per la giornata di oggi, mercoledì 5 giugno 2019. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle. Il Leone deve stare attento, ma può fare fede su un carattere che è in grado di risolvere anche situazioni complicate. Forse è il caso di gestire tutto con calma, evitando di ritrovarsi ad affrontare le cose con un po’ di nervosismo. La Vergine si rialza finalmente dopo che all’inizio della settimana aveva vissuto qualche difficoltà non facile da accettare. Entro settembre però ci sarà la possibilità di realizzarsi, cercando di andare a vivere qualcosa di molto intenso e senza freni. Sono giornate molto particolari queste per la Bilancia che non si deve applicare sui problemi che possono scorrere via tranquillamente. Clicca qui per la classifica della settimana

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Per l’oroscopo di Paolo Fox andiamo ad analizzare Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: Bisogna stare attenti però al carattere dato che sarebbe il caso di mitigare alcuni dei suoi aspetti più drastici. Vergine: Dopo le difficoltà dell’inizio della settimana, questa seconda parte si prospetta positiva. I segni di terra entro settembre avranno la possibilità di realizzare qualcosa di grande. Bilancia: mercoledì e giovedì sono due giornate particolari. Il consiglio è quello di non applicarsi su ciò che accade e di fare scorrere via i problemi. In questo momento non conviene lottare contro tutti e il mondo circostante. Sarebbe meglio cercare di rimanere tranquilli. Scorpione: si appare pieni di energia e forti. Spesso i nati sotto il segno sembrano tranquilli e moderati, ma sono governati da Marte che porta a vivere le proprie emozioni con una certa irruenza.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Voltiamo pagina su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci per l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Sagittario: In questo momento si cerca la libertà e anche un certo sostegno da parte delle persone che sono intorno. In questa fase si sta cercando qualcosa di nuovo, per questo si ha una forte spinta non solo a visitare dei luoghi nuovi, ma anche a conoscere persone differenti. Capricorno: In questa parte centrale della settimana è particolare dato che si sta vivendo un momento di agitazione in particolar modo dal punto di vista lavorativo. Bisogna fare attenzione ai sentimenti, dato che in questa fase si possono vivere una serie di situazioni difficili. Acquario: si sta vivendo una fase in cui il cambiamento è al centro della propria vita. Pesci: La situazione sentimentale è complicata in particolare per chi non ha parlato e non ha chiarito le proprie emozioni. Bisogna cercare di essere più chiari sia con le persone a cui si vuole bene che con sé stessi.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro concludono il viaggio nell’oroscopo di Paolo Fox. Ariete: In questo momento però il consiglio è quello agire con tranquillità senza dover anticipare i tempi. Nel fine settimana i sentimenti saranno di nuovo al centro della propria attenzione. Toro: si è pronti al cambiamento e ad effettuare un’operazione importante per la propria carriera lavorativa. Saturno illumina e questo concede forza e coraggio che sono molto utili per realizzare il futuro. Vi saranno anche alcune novità per gli incontri. Gemelli: Attenzione perché comunque prima della fine dell’anno vi saranno comunque dei contrasti. I sentimenti sono molto forti. Cancro: Per fortuna dalla seconda metà dell’anno le cose cambieranno, dato che vi sarà la possibilità di effettuare delle scelte e dei cambiamenti.



