Oroscopo Paolo Fox, le previsioni del 21 febbraio 2025: novità per Bilancia

Grossi cambiamenti in arrivo dal punto di vista astrologico in queste ore, stando all’Oroscopo Paolo Fox scopriamo che ci saranno diverse novità e cambiamenti per i nati sotto il segno della Bilancia, ma non solo, sorprese anche per Scorpione. Dalle questioni di lavoro fino a quelle di cuore, la giornata di venerdì 21 febbraio 2025 sarà sicuramente intrigante.

Eleonora Giorgi: “Per la malattia sto facendo la terapia del dolore…”/ “Non ho paura di morire”

BILANCIA: la Luna gioca a vostro favore e potrebbe rappresentare un buon elemento di forza. Avrete la possibilità di sbloccare quelle situazioni che si erano incrinate negli ultimi tempi, alcune coppie di lunga data tentano di ravvivare il rapporto in questa fase.

SCORPIONE: potreste incappare in qualche piccolo problema, alcuni pianeti favorevoli come il Sole potrebbero darvi una grossa mano. Nasceranno delle relazioni in questa fase, ma potrebbero essere improntante più su un fattore mentale che fisico.

Javier Martinez geloso di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello?/ “Helena lo guarda continuamente e…”

SAGITTARIO: qualcuno si sente scarsamente appagato a livello lavorativo forse perchè fa sempre le stesse cose e vorrebbe cambiare un po’ alcune cose, qualcuno potrebbe riuscire a dare una sterzata importante.

Previsioni Oroscopo Paolo Fox 21 febbraio: momento particolare per Capricorno

Sempre riguardo alle questioni astrologiche ci saranno delle altre sorprese nelle prossime ore, stando alle previsioni Oroscopo Paolo Fox ci imbatteremo in una serie di novità per quanto riguarda la giornata di oggi. Stando all’Oroscopo di Paolo Fox, i nati sotto il segno dell’Acquario potranno portare avanti delle curiose situazioni:

Olly, record di ascolti su Spotify in Italia e nel mondo per "Balorda nostalgia"/ Parteciperà all'Eurovision?

ACQUARIO: in amore qualcosa si muove, le relazioni nate negli ultimi tempi sembrano avere delle buone prospettive con vista sul futuro. Attenzione, c’è chi potrebbe essere attratto dall’idea di tradire il partner.

CAPRICORNO: il momento sembra essere particolare per quanto riguarda i sentimenti, venerdì scorso ha preso il via un transito positivo che vi porterà certamente delle belle e liete notizie. Ci sono delle situazioni che potrebbero presto sbloccarsi.

PESCI: state godendo di un quadro astrologico molto favorevole, ma potreste andare incontro a giornate da prendere con le pinze, ma è proprio qui che verranno fuori tutte le vostre potenzialità.