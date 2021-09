Oroscopo Paolo Fox, previsioni mese settembre 2021/ Sagittario e Pesci in ripresa

Oroscopo Paolo Fox, previsioni settembre 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Il mese di settembre è appena iniziato, le vacanze sono ormai alle spalle e la routine di tutti i giorni sta ormai riprendendo a pieno regime, tra amore, lavoro e salute. Cosa riservano le stelle per questo mese di settembre? Ecco le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, segno per segno. Il nuovo mese porta qualche polemica in amore per i nati sotto il segno dell’Ariete. Attenzione: dal 20 al 26 di settembre le cose potrebbero complicarsi. Sul lavoro non mancano i dubbi, ma la pazienza è poca. Per quanto riguarda la salute, un po’ di agitazione e stress. Qualche dubbio in amore per il Toro, verso la fine del mese potrebbero nascere delle incomprensioni. Incertezza sul futuro professionale: giorni ricchi di tensione tra il 10 e il 17 settembre. Per quanto riguarda la salute, Marte sarà favorevole fino al giorno 15 del mese di settembre. Per tanti nati sotto il segno dei Gemelli settembre sarà un periodo fantastico: la passione non mancherà soprattutto dal giorno 15 di settembre. Dovrebbero arrivare novità sul lavoro, Marte porta un miglioramento anche dal punto di vista psichico e fisico. Per i primi dieci giorni di settembre Venere sarà in posizione contraria per il Cancro, influenzando i sentimenti. A inizio mese sarà importante non fare delle scelte troppo azzardate sul lavoro. Qualche fastidio e disagio per quanto riguarda la salute. Per il Leone, in amore, potrebbero nascere delle emozioni strane in questo mese di settembre. Sul lavoro, novità in arrivo nelle prime due settimane. Trovate del tempo per rilassarvi. Sentimenti più validi e costruttivi per la Vergine. Sul lavoro potrebbero arrivare buoni risultati. Per quanto riguarda la salute meglio evitare sforzi inutili.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 settembre 2021/ Lavoro per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo Paolo Fox settembre 2021 per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, i nati sotto il segno della Bilancia possono sfruttare questo mese di settembre per fare un importante passo avanti nella loro relazione. Le stelle sono favorevoli: approfittatene anche sul lavoro. Ci sarà dell’agitazione: favorite il sonno anche con una alimentazione sana. Venere transita nel segno dello Scorpione a partire dal 10 settembre e farà sentire la sua influenza. Settembre sarà un mese promettente per quanto riguarda il lavoro. Per quanto riguarda la salute, ci saranno maggiori energie. Settembre sarà un mese di recupero in amore per il Sagittario, ma potrebbero esserci ancora dei nervosismi nelle coppie. Sul lavoro inizia a muoversi qualcosa. Per quanto riguarda la salute, ci saranno miglioramenti e una grande forza. Stelle interessanti per i sentimenti del Capricorno. Con settembre inizia a muoversi qualcosa anche sul lavoro. Per quanto riguarda la salute, non sottovalutate la stanchezza. In amore l’Acquario deve prestare attenzione alla stanchezza di coppie. Sul lavoro, occhio alle finanze. La salute migliore dalla seconda metà del mese. Inizia un periodo di recupero in amore per i Pesci, anche per le coppie in crisi. Miglioramenti in vista pure per il punto di vista professionale. Qualche disagio sulla forma fisica e giorni di ansia.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 settembre 2021/ Le stelle per Toro, Vergine, CapricornoOroscopo Paolo Fox oggi 2 settembre 2021/ Previsioni per Ariete, Leone e Sagittario

© RIPRODUZIONE RISERVATA