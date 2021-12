Oroscopo Paolo Fox, previsioni Natale e Santo Stefano 2021/ Emozioni in arrivo per i Gemelli

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 25-26 dicembre 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Anche durante le feste non salta l’appuntamento con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. Cosa riservano le stelle nelle giornate di oggi, sabato 25 dicembre, e domani, domenica 26 dicembre? La settimana è stata carica di indecisioni in amore per l’Ariete. Venere non aiuta sicuramente le storie nuove, anzi è diffidente e non ottimale. A lavoro provate a risparmiare, ci sono stati dei nuovi progetti ma senza i risultati previsti. Arriva Giove che apre nuove prospettive. Per il Toro sono in arrivo novità in amore e Venere è in posizione positiva. Chi viene fuori da una delusione o chi è single non deve pensare al passato e nella Vigilia si deve lasciare andare. Per chi è solo da molto tempo, forse il Natale porterà serenità. Stanno arrivando dei giorni tranquilli per il lavoro e ben presto nel prossimo anno potrebbero esserci cambiamenti.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per i Gemelli in questi giorni ci saranno momenti ricchi di emozioni. Pazienza con i nati sotto il segno dei Pesci. Al lavoro tenete i piedi saldi, attenzione alle scadenze e alle tasse. Venere è opposta per il Cancro. Se non riesci a lasciarti andare, non ti scoraggiare. Presto potrebbe arrivare una bella intuizione, non perdete tempo e non fate un investimento frettoloso e rischioso. Il Leone è affascinate in amore: buoni i rapporti con Sagittario e Ariete. Momento positivo sul lavoro. Per i giovani le stelle promettono bene, peccato per i soldi, perché state cercando maggiori certezze economiche. La Vergine ha la voglia e la forza giusta per cominciare di nuovo e durante la Vigilia può succedere qualcosa di bello, perché la Luna è dalla vostra parte. A lavoro, chi deve fare un accordo deve sbrigarsi e la fine di dicembre va dedicata alle vacanze.

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox la Bilancia non deve rovinarsi il Natale litigando per cose futili. In amore forse non avere ancora incontrato la persona giusta. A lavoro mettetevi in gioco e non scoraggiatevi, evitate gli scontri perché ultimamente ci sarà molta instabilità. Lo Scorpione deve imparare a lasciarsi andare in amore: potrebbero nascere storie passionali. Per quanto riguarda il lavoro, l’anno prossimo sarà positivo. Per il Sagittario potrebbero nascere belle relazioni. Non sottovalutate nuove conoscenze durante le feste. Per quanto riguarda il lavoro, cercate almeno di riposare il giorno di Natale.

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dicono che il Capricorno è pronto ad agire in amore, soprattutto chi è single. A lavoro le collaborazioni sono semplici e arriveranno soddisfazioni e prossimamente le cose andranno meglio. Per l’Acquario è arrivato il momento di fare chiarezza nei sentimenti. I Pesci non devono pensare al passato in amore: evitare le discussione, specialmente in questo periodo. A lavoro ci sono spesso momenti di riflessioni e non mancheranno soddisfazioni.



