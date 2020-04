Oroscopo Paolo Fox, previsioni oggi 1 aprile 2020: Cancro e Gemelli al top

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino i segni che si possono considerare al top. Cancro: la Luna è nello spazio del segno in questione. Si cercano rapporti maggiormente intimi e delle emozioni vere che potrebbero portare il segno a gioire di diverse situazioni intriganti nelle prossime giornate. L’energia che si trova in questo periodo e che il cielo trasmette potrebbero essere utilizzate a favore delle persone che ci sono al fianco. Presto arriveranno delle belle novità. Gemelli: si deve risparmiare a livello economico. Venere è favorevole da questo aprile che parte oggi. L’unico particolare su cui non si deve risparmiare è l’amore e l’affetto nei confronti del partner. I sentimenti tornano a fare i protagonisti e potrebbero di fatto regalare una svolta al segno in questo periodo grazie a possibilità dirompenti.

Vergine, Bilancia e Scorpione segni in crescita

Grazie all’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox ecco i segni in crescita della giornata. Vergine: si deve evitare di prendere tutto di petto, questo soprattutto se qualcosa sembra non funzionare. Si dovrebbe dare più spazio a qualcosa di pratico in questo momento, piuttosto che in amore. Giove è favorevole e potrebbe portare a una ripresa nelle prossime ore. Bilancia: si cercano sentimenti che siano puri e da vivere con le persone alle quali si vuole bene. Da aprile arriveranno delle ottime opportunità. Se in passato tutta l’attenzione si è riversata verso il lavoro e le questioni pratiche, ora invece si lavora a fondo per far andare bene i sentimenti. Scorpione: arrivati nella parte centrale del mese di aprile ci si sentirà più forti, quando l’opposizione di Venere sarà stata del tutto superata. Nel weekend però già ora si potranno vivere gli effetti per quanto riguarda le relazioni.



