Oroscopo Paolo Fox, previsioni oggi 11 maggio 2020/ Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete, analisi oroscopo Paolo Fox oggi 11 maggio 2020

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta a parlare dell’Ariete ha la Luna dissonante, significa agitazione e nervosismo. Significa che dovete mettere a posto tante cose e ci sono questioni legali per i nati della fine di marzo. Normale che in questo periodo dobbiate rivolgervi ad un esperto, un po’ dipende dall’età. Un notaio o un avvocato saranno interrogati per risolvere dei problemi. Venere dice che vi potete consolare con l’amore.

Oroscopo Paolo Fox, Toro in difficoltà

Il Toro è più forte, si ripete che c’è un Saturno dissonante che il potere proprio di rallentare. Siete sottoposti a due forze diverse: Giove buono rappresenta l’ottimismo, ma Saturno contro indica il ritardo dei desideri. Chi voleva sposarsi e avere il figlio adesso ripensa a tutto e certe situazioni prima di agosto non saranno gestibili.

Paolo Fox, oroscopo per i Gemelli: cosa accade oggi?

Per l’oroscopo di Paolo Fox ecco i Gemelli dovrebbero pensare all’amore perché Venere e Luna favorevoli ora vi indicano una situazione favorevole per la passione. L’amore salva. Le esperienze degli ultimi tempi hanno reso più importante il settore amoroso rispetto al resto, nella vita contano i sentimenti e le amicizie. Pensate a chi ha dato importanza solo al lavoro e ora è bloccato.

E il Cancro? Oroscopo Paolo Fox a LatteMiele

Il Cancro sente forte la Luna in opposizione però Saturno non è contrario. Situazione astrologica migliore. Vera vita fatta di libertà che ancora non riesce a decollare.



