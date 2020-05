Oroscopo Paolo Fox, previsioni oggi 12 maggio 2020/ Cancro, Ariete, Capricorno e Toro

Pubblicità

Cancro, analisi oroscopo Paolo Fox oggi 12 maggio 2020

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox andiamo a leggere alcuni segni nel particolare. Il Cancro ha discussioni per un rinnovo contrattuale ed avete vissuto talmente tante problematiche che ora vi sentite giù di corda. Una Luna opposta può portare stanchezza.

Oroscopo Paolo Fox, Ariete Luna dissonante

L’Ariete ha qualche complicazione e la Luna risulta dissonante. Siete però in un momento di recupero. Non va dimenticato che potrebbero servirvi avvocati o notai. Ma non è frutto di questi ultimi mesi. Ci sono problemi dall’inizio dell’anno. L’unica cosa certa è che in amore potrete trovare qualcosa. In amore se volete emozione avete Venere fino a luglio nel segno.

Paolo Fox, oroscopo per il Capricorno: cosa accade oggi?

L’oroscopo di Paolo Fox ci parla del Capricorno che è forte ed energico, forse si è esagerato nell’oroscopo del 2020 e, tuttavia, voi siete davvero forti. In astrologia siete rappresentati dallo stambecco. Giorno dopo giorno cresce la vostra esperienza e chi è rimasto solo può trovare una nuova meta.

E il Toro? Paolo Fox a LatteMiele

Il Toro è stanco dai troppi ritardi e dell’atteggiamento menefreghista da parte delle persone che vi stanno intorno, se c’è una cosa che non sopportate sono i tipi che provocano. In questi giorni pensate solo a cose belle, ad arredare una stanza o un giardino. In qualche modo la vostra creatività si deve sfogare.



