Oroscopo Paolo Fox, previsioni oggi 13 maggio 2020/ Cancro, Acquario, Gemelli, Ariete

Cancro, analisi oroscopo Paolo Fox oggi 13 maggio 2020

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta a studiare il Cancro che nelle giornate di venerdì e sabato ha ottime risposte. Si è passionali, forti ed emotivi. Oroscopo che porta fortuna a chi ha vissuto problematiche. Tra venerdì e sabato ci saranno anche un oroscopo di interesse.

Oroscopo Paolo Fox, Ariete Luna dissonante

L’Acquario in questi giorni è molto stanco, accadono momenti di disagio. Ci sono anche disguidi. Ci sono situazioni stressanti anche se non vorreste. Si dovrebbe cambiare vita per necessità o virtù perché si è ricevuto schiaffi dal destino. A parole si desiderano cambiamenti ma al momento di cambiare c’è paura e ci si tira indietro.

Paolo Fox, oroscopo per i Gemelli: cosa accade oggi?

Per l’oroscopo di Paolo Fox ecco i Gemelli con Venere che attraversa il segno fino a luglio sarà impossibile non accorgersi anche dell’amore. La crisi ha fatto male a tutti negli ultimi due mesi, ma soprattutto a chi non aveva le spalle coperte da prima. Quello che si è guadagnato l’anno scorso si è già speso. Adesso aspetta qualcosa in più.

E l’Ariete? Paolo Fox a LatteMiele

L’Ariete ha un mercoledì interessante con Luna e Venere positivi. Non c’è il solo amore nella vita, chiaro che ci sono stati tanti momenti difficili. Da gennaio si era detto che si sarebbero vissute molte alternanze. Ci si deve difendere da problemi o accuse. In generale consultarsi con un esperto potrebbe essere molto importante.



