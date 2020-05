Oroscopo Paolo Fox, previsioni oggi 15 maggio/ Capricorno, Cancro, Acquario, Ariete

Pubblicità

Capricorno, analisi oroscopo Paolo Fox oggi 15 maggio 2020

L‘oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare il Capricorno: tra i segni forti dello zodiaco c’è questo. Venerdì e sabato ci saranno momenti importanti. Con Giove e Marte favorevoli si inizia a recuperare. Tutti quanti negli ultimi due mesi hanno avuto un blocco nel lavoro. Quando c’è un bel cielo si recupera più in fretta. Si taglierà il traguardo prima degli altri. In amore calma piatta.

Oroscopo Paolo Fox, Cancro in crescita

Cancro: tra venerdì e sabato si mettono da parte alcuni problemi. Ci sono stati momenti di grande difficoltà maturati di recente, ma si è andati avanti comunque lo stesso. Importante è, anche se si è convinti di avere una grande forza, avere la persona giusta al fianco. Il segno si nutre di coppia e ha bisogno di un riferimento stabile.

Paolo Fox, oroscopo per l’Acquario: cosa accade oggi?

Ecco cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox per l’Acquario: il segno è rivoluzionario, ma bisogna guardare anche l’ascendente. Alcuni danno spazio alla creatività, altri entrano in crisi invece per cambiare. Prudenza perché quando si prova a coprire col coperchio una pentola in ebollizione il coperchio salta. Si deve dare un taglio netto a tante situazioni.

E l’Ariete? Paolo Fox a LatteMiele

Ariete: questa settimana si conclude con la Luna nel segno con domenica giornata intrigante. Venerdì e sabato difettano sotto il profilo fisico. Con tutto quello che il segno ha passato e gli hanno fatto passare è normale. Giove dissonante rappresenta momenti negativi a livello finanziario. Si era già indecisi all’inizio dell’anno. Il segno sbaglia perché va troppo di corsa. Si devono curare piccoli fastidi.



