Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni oggi 15 settembre: Ariete top, Bilancia flop

Oroscopo Paolo Fox, previsioni oggi 15 settembre: segni top e flop

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino i segni top e flop per oggi, 15 settembre 2020. Il noto astrologo è tornato protagonista ai microfoni di LatteMiele. L’Ariete è davvero molto forte, soprattutto quando ci si deve rapportare con gli altri. I Gemelli sono in un momento decisamente importante, ma devono cercare di anticipare il loro lavoro perché domani sarà una giornata di deciso calo. Il Leone vivrà una giornata molto interessante con Luna e Venere nel segno, Marte favorevole e Mercurio attivo. Bisogna comunque fare le cose con attenzione. Passando a chi non sta vivendo un grande momento dobbiamo parlare del Toro che vive tra confusione e nervosismo. La Bilancia invece è sotto pressione, chi sta vivendo una situazione complicata potrebbe molto presto avere dei ripensamenti.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare segno per segno. Ariete: si è molto forti, soprattutto nel settore delle relazioni interpersonali. I contatti sono migliori con Venere e Marte in buon aspetto. L’unico neo dell’oroscopo è la situazione lavorativa che non decolla. C’è una buona energia. Toro: c’è tanta confusione e un po’ di nervosismo, ieri è stata una giornata interessante ma oggi c’è un calo. Ci si trova in una situazione astrologica che invita a pensare cosa si sta vivendo. In amore non tutto è chiaro. I rapporti durano almeno qualche anno, settembre per motivi diversi porta a riscoprire qualcosa in famiglia. Gemelli: si vive un attimo importante, si devono anticipare i tempi perché domani sarà sottotono. Tutto quello che si fa aiuta. Al momento a parte il Sole dissonante non ci sono pianeti contrari. Se si è iniziato un progetto contrario non c’è fretta.

Previsioni oroscopo Paolo Fox: Cancro, Leone, Vergine

Andiamo avanti nello studio dell’oroscopo di Paolo Fox. Cancro: l’inizio della settimana è stato perplesso, questa giornata aiuta a recuperare terreno ed emozioni e a vivere meglio. In queste ore qualche preoccupazione finanziaria resta. Mercurio dissonante parla di una questione lavorativa che non va. Non si deve riversare agitazione in amore. Leone: questa è una giornata importante con Luna e Venere nel segno, Marte favorevole, Mercurio attivo. Non ci sono tanti pianeti contrari, con Urano che porta a un desiderio di cambiamento. Se farlo significa spendere troppo bisogna fare attenzione. Vergine: si continua questo stato di energia che molti vivono. Gli unici che non hanno conferme sono quelli che hanno voglia di agire. Si è presi da un progetto che lo stress è talmente importante e si pensa che si dovrebbe stare per conto proprio. Si deve pensare all’amore.

Analisi oroscopo Paolo Fox: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Ora soffermiamoci su altri tre segni per l’oroscopo di Paolo Fox. Bilancia: segno sotto pressione. Chi sta vivendo una situazione non proprio facile ogni tanto ha dei ripensamenti. Se da poco si è cambiato non è tutto in ordine ancora. Ci sarà modo di chiarire le cose con Mercurio nel segno. Marte opposto invita a fare attenzione. Scorpione: si è critici, in particolare l’amore che non è chiaro. Se si ama tanto una persona e il fatto che si devono fare scelte crea dei dubbi di coppia. Si devono fare delle scelte pesanti e c’è tensione ogni tanto, nasce nei nuovi rapporti. Si devono evitare amori impossibili. Sagittario: c’è una marcia in più con Venere favorevole, dal 22 arriva il Sole. C’è qualcosa di strano a livello lavorativo, da martedì 22 il Sole torna favorevole entro la fine del mese ci sarà una soddisfazione professionale.

Capricorno, Acquario, Pesci cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox?

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox. Capricorno: giornata nel complesso buona e propizio chi vuole risolvere una questione legale. C’è chi ha avuto dei problemi lavorativi può risolverli. Acquario: si è pensierosi, entro dicembre Saturno entrerà nel segno, si dovrà dunque entro quel mese fare una scelta e curare la forma fisica. Si sente nervoso chi non ha fatto attenzione e non ha fatto una vita regolare e intraprendente. Pesci: giornata interessante. Si è iniziato settembre male ora va meglio. Le buone idee sul lavoro vanno valorizzate, non ci si deve mettere contro qualcuno a discutere per una cosa di famiglia, questo è un cielo che chiede cose importanti.



