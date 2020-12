Oroscopo Paolo Fox, previsioni oggi/ 16 dicembre 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta a parlare dei Segni d’Aria grazie a quanto raccontato sulle frequenze di LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto la sua solita rubrica Latte e Stelle per oggi, mercoledì 16 dicembre 2020, partiamo dai Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno di Gemelli e Bilancia?

Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox la giornata di oggi per i Gemelli potrebbe veder nascere qualche difficoltà sul piano relazionale, specialmente nel caso in cui ci si trovi ad avere a che fare con persone difficili da capire. Anche le relazioni potrebbero subire qualche conflitto: attenzione a non dedicare troppe energie a persone già legate ad altri.

E la Bilancia? Queste giornate preludono ad un momento molto importante, in cui sarà possibile trovare il coraggio per attuare tutti quei cambiamenti che prima sembravano impossibili. La giornata di oggi invita a porsi con disponibilità nei confronti del prossimo. Buone occasioni in amore..

Acquario, cosa dice l’oroscopo Paolo Fox

L’Acquario è l’ultimo segno d’aria dall’oroscopo di Paolo Fox. Per la giornata di oggi: una Luna opposta potrebbe portare a dei momenti di agitazione capaci di turbare anche alcune situazioni relazionali: sarebbe bene cercare di incanalare il proprio nervosismo per evitare che insorgano conflitti. Attenzione alle spese, in vista di possibili complicazioni a livello lavorativo.



