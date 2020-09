Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni oggi 16 settembre: Toro top, Ariete flop

Oroscopo Paolo Fox, previsioni oggi 16 settembre: segni top e flop

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista sulle frequenze di LatteMiele per oggi, 16 settembre 2020. Ecco quelli che sono i segni top e flop. Il Toro si trova di fronte a una Luna favorevole, in grado di regalare la forza che serve per ritrovare dopo tempo un po’ di serenità. Sono favoriti i risultati per quanto riguarda i rapporti con le altre persone. Il Cancro si trova di fronte a giornate di grandissima energia che potrebbero regalare diverse situazioni favorevoli. Nonostante questo ci potrebbe essere un po’ di pressione sul lavoro. Il Leone è pronto ad accogliere in questo suo periodo un raggio di luce con importanti emozioni ormai alle porte. Passando dall’altra sponda troviamo un Ariete che potrebbe risultare un po’ stanco e con qualche difficoltà nel gestire emozioni. I Gemelli invece sono decisamente preoccupati, un carico di pensieri che ci si potrebbe portare dietro anche per altri due giorni.

Analisi oroscopo Paolo Fox: Leone, Pesci, Gemelli

Lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare ora il tutto segno per segno. Leone: questo periodo sembra regalare molte importanti emozioni, ma il desiderio di ottenere maggiori rassicurazioni potrebbe portare qualcuno a essere titubante a gettarsi in una relazione. Si raccomanda maggiore attenzione sul piano economico. Pesci: Una Luna opposta potrebbe portare qualche difficoltà fisica e un po’ di nervosismo. Una eccessiva sensibilità potrebbe portare malumore. In amore presto sarà tempo di importanti decisioni. Gemelli: questa giornata sembra portare con sé qualche preoccupazione in più che si protrarrà anche per i prossimi due giorni, ma con l’arrivo del fine settimana sarà possibile rivedere la luce. Chi si è trovato a commettere qualche errore in passato adesso potrebbe trovarsi nella condizione di dover recuperare. Attenzione ai rapporti familiari.

Previsioni oroscopo Paolo Fox: Ariete, Vergine, Bilancia

Voltiamo pagina seguendo l’oroscopo di Paolo Fox con altri tre segni. Ariete: nella giornata di oggi si potrebbe registrare un po’ di stanchezza dovuta ai numerosi impegni degli ultimi mesi. Mercurio dissonante sembra indicare qualche difficoltà sul piano lavorativo, ma presto sarà possibile recuperare e chiarire anche qualche questione legale rimasta in sospeso. Vergine: In queste giornate sarebbe importante riuscire a non limitarsi, impegnandosi al massimo in tutti i progetti ora in ballo. Chi si è trovato a vivere una piccola crisi sul piano sentimentale a causa di un allontanamento durante i mesi appena trascorsi, può ora contare su un discreto recupero grazie all’arrivo di Venere previsto per ottobre. Bilancia: Dopo qualche pressione registrata durante la giornata di ieri oggi sarà possibile contare su qualche energia in più. La forza di queste ore può risultare utile a recuperare un rapporto sentimentale che potrebbe aver vissuto qualche difficoltà durante gli ultimi mesi. Nuove collaborazioni dietro l’angolo.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione, Sagittario, Toro

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox soffermiamoci ora su altri tre segni per oggi 16 settembre. Scorpione: Questa giornata sembra regalare una grande forza, utile a riscattarsi dalle preoccupazioni di ieri. Chi si trova a vivere una relazione a metà dovrebbe riuscire ad immergersi completamente nel rapporto, senza mettere eccessivamente alla prova l’altra persona. Sagittario: Durante queste ore qualcuno potrebbe sentirsi particolarmente assorbito da un progetto che potrebbe prendere quota nel corso delle prossime settimane. Queste giornate sembrano particolarmente fruttuose per i sentimenti, dopo un lungo periodo di crisi. Toro: una Luna favorevole sembra indicare una grande forza necessaria a ritrovare un po’ di serenità. Le nuove esperienze sembrano avere una marcia in più e risultano favoriti anche i rapporti interpersonali.

Capricorno, Cancro, Acquario cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox?

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con gli ultimi tre segni. Capricorno: Le preoccupazioni degli ultimi tempi dovrebbero essere superate per dedicarsi maggiormente ai sentimenti. Grande impulso positivo per le collaborazioni. Cancro: la grande energia di questi giorni potrebbe portare qualche complicazione sul piano lavorativo. Le situazioni che ora sembrano bloccate potranno vivere momenti migliori con l’arrivo di ottobre. Acquario: La giornata di oggi sembra registrare un po’ di pesantezza. Una forma fisica un po’ provata potrebbe rallentare alcuni progetti. Buone possibilità per i sentimenti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA