Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni oggi 18 settembre: Gemelli top, Ariete flop

Oroscopo Paolo Fox, previsioni oggi 17 settembre: segni top e flop

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare quelli che sono i segni top e flop di oggi, 18 settembre 2020, sempre seguendo quanto raccontato a LatteMiele. I Gemelli avranno una possibilità di riscatto grazie a una Luna favorevole. Finalmente si potranno mettere alle spalle due giorni molto complicati. I rapporti risultano favoriti grazie a un Mercurio decisamente interessante. La Bilancia anche giova della presenza di una Luna importante che dona grande emotività e la voglia di essere sempre presenti per l’altro. Passando dall’altra parte troviamo un Ariete che avverte in questo momento un po’ di pressione e non riesce a gestirsi con calma. Questo perché di recente alcuni eventi negativi hanno portato a situazioni impreviste e di difficile gestione. Il Toro deve curare di più la sfera affettiva creando delle relazioni consolidate con maggiore bisogno di avere qualche attenzione in più.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Toro Gemelli

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare il tutto segno per segno. Ariete: Durante questa giornata qualcuno potrebbe avvertire un po’ di pressione, dovuta ad alcuni avvenimenti negativi accaduti negli ultimi tempi a causa di alcune circostanze impreviste. Per evitare che queste situazioni si riverifichino sarebbe bene mantenere la massima attenzione. Toro: Questa situazione astrologica invita a curare maggiormente la sfera affettiva. In questo periodo anche le relazioni più consolidate potrebbero sentire il bisogno di qualche attenzione in più, a causa di alcuni cambiamenti importanti che si stanno verificando. Novità in arrivo. Gemelli: Una Luna favorevole sembra offrire qualche buona possibilità di riscatto dopo un paio di giorni un po’ difficoltosi. Mentre i rapporti risultano particolarmente favoriti, Mercurio favorevole invita ad occuparsi delle questioni lavorative più importanti prima dell’arrivo di ottobre.

Analisi oroscopo Paolo Fox: Cancro, Leone, Vergine

Voltiamo pagina subito con altri tre segni dell’oroscopo di Paolo Fox. Cancro: Dopo un’estate caratterizzata da emozioni intense e grandi passioni, ora sembra finalmente possibile abbandonarsi ad un sentimento senza riserve. A partire da lunedì sarà finalmente possibile veder maturare un importante progetto. Leone: Venere nel segno continua a donare un immenso fascino e a favorire relazioni e sentimenti. Finalmente presto sarà possibile ottenere le risposte tanto attese, ma sarebbe bene accertarsi di non addentrarsi in situazioni al di fuori della propria portata. Vergine: Questa giornata sembra regalare una grande vitalità, indispensabile per riuscire a mettersi in gioco con ottimismo e buon umore. Queste settimane potrebbero rappresentare un importante punto di svolta utile a concludere le situazioni non più soddisfacenti per concentrarsi sui nuovi progetti.

Bilancia, Scorpione, Sagittario cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox?

Soffermiamoci su altri tre segni per l’oroscopo di Paolo Fox. Bilancia: Un importante transito lunare sembra donare alla giornata di oggi una grande emotività, che potrebbe rendere più evidente l’esigenza di sanare alcuni rapporti che ultimamente si sono trovati a vivere qualche difficoltà. Scorpione: Durante questo settimana sarà possibile contare su un assetto astrologico abbastanza positivo per quanto riguarda le emozioni, ma bisogna tenere in considerazione che la situazione generale continua a presentarsi incerta: qualcuno potrebbe trovarsi ad essere insoddisfatto di un’attività o incerto di una relazione. Sagittario: Queste giornate invitano a guardare al futuro con ottimismo. La presenza di Venere e Mercurio in aspetto favorevole sembra assicurare la buona riuscita delle decisioni che verranno prese durante queste settimane.

Previsioni oroscopo Paolo Fox: Capricorno, Acquario, Pesci

Concludiamo l’oroscopo di Paolo Fox con altri tre segni per oggi, 18 settembre 2020. Capricorno: Dopo un lungo periodo di fermo, ora la situazione sembra sulla via della ripartenza. La presenza di Giove e Saturno in questo segno sembra regalare una grande saggezza nonché un discreto grado di fortuna che potrebbe preannunciare l’arrivo di una importante novità. Chi attendeva risposte presto sarà accontentato. Acquario: Questo fine settimana sembra preannunciarsi particolarmente pesante, per questo sarebbe bene riuscire a risolvere le questioni più impegnative durante la giornata di oggi. La grande voglia di cambiamenti che ha caratterizzato gli ultimi tempi invita ora a tagliare i rapporti inutili senza abbandonarsi ad inutili malinconie: per accogliere il cambiamento è necessario armarsi di coraggio e fiducia. Pesci: Questo periodo sembra segnalare una importante fase di crescita. Durante questo fine settimana, caratterizzato da una Luna favorevole, sarà possibile confermare un sentimento e abbandonarsi ad una passione molto intensa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA