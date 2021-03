Oroscopo Paolo Fox, previsioni oggi 2 marzo 2021/ Ariete, Leone, Sagittario…

Ariete, Leone e Sagittario: sono i tre segni di Fuoco di cui l’Oroscopo Paolo Fox si è occupato nelle sue previsioni di oggi, martedì 2 marzo 2021, nella consueta rubrica Latte & Stelle in onda su Radio Latte e Miele. Andiamo subito a scoprire cos’ha previsto l’astrologo.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo oroscopo Paolo Fox?

Partiamo subito con il primo dei segni di fuoco, l’Ariete. Una Luna opposta sembra portare a questa giornata qualche preoccupazione di troppo relativa alle difficoltà vissute negli ultimi tempi. Gli ostacoli con cui molti si sono trovati a doversi confrontare potrebbero rappresentare un importante stimolo utile ad alimentare il desiderio di rivalsa che pervaderà i prossimi mesi, garantendo una interessante ripartenza. Interessanti opportunità in vista anche sul piano sentimentale.

Veniamo quindi al segno del Leone. Le indecisioni che avevano caratterizzato il mese di Febbraio sembrano lasciare spazio ad una maggior chiarezza che aiuterà ad ottenere un discreto recupero. Queste settimane potrebbero portare alcune buone soddisfazioni capaci di dare un senso ai cambiamenti inaspettati degli ultimi tempi. Interessanti novità in arrivo.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Concludiamo l’Oroscopo Paolo Fox in bellezza con il segno del Sagittario. Queste giornate sembrano poter portare alcuni ripensamenti, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Chi si è trovato a vivere qualche difficoltà, con un Marte opposto a partire da giovedì potrebbe veder nascere la propria insoddisfazione, ma le cose cambieranno presto. Nuove conferme in vista.



© RIPRODUZIONE RISERVATA