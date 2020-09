Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni oggi 22 settembre: Toro top, Acquario flop

Oroscopo Paolo Fox, previsioni oggi 22 settembre: segni top e flop

L’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox, come sempre andato in scena su LatteMiele, ci porta ai top e flop di oggi, 22 settembre 2020. Il Toro si trova di fronte a una giornata sì, in grado di dare risposte utili soprattutto se di recente sono state fatte delle richieste. Le stelle sembrano sorridere e lo faranno anche nei prossimi giorni. La Vergine è di fronte a un periodo molto interessante nonostante una giornata, quella di oggi, che si troverà di fronte a qualche contrasto di troppo. La Bilancia può sfruttare un momento di grandissima forza grazie a una solidità conquistata nel tempo. Dall’altra parte andiamo a leggere chi invece ha qualche problema. L’Ariete è condizionato dalla paura di sbagliare, una cosa che non si accetta e non è nel dna. Il Cancro è pensieroso anche a causa di Giove e Saturno opposti. Chi vive una relazione da poco tempo non deve trovarsi di fronte a persone ambigue. Anche l’Acquario si trova di fronte a situazioni non facili da gestire.

Analisi oroscopo Paolo Fox: Pesci, Ariete, Sagittario

Soffermiamoci ora ad analizzare l’oroscopo di Paolo Fox segno per segno. Pesci: meglio osservare e non parlare. Questo martedì può portare conflitti nel lavoro e c’è agitazione. Attenzione a non essere troppo caustici. C’è voglia di andare a casa prima se si lavora in ufficio. Ariete: la paura di sbagliare non è nel dna di questo segno, ma quando si va troppo di corsa si possono fare degli errori. L’insicurezza è dedicata a quanto arriva dal passato. Giove e Saturno contrastanti possono portare a qualche dubbio e per alcuni sono diverse le situazioni da risolvere. Sagittario: difficile pensare di fermarsi, ma si è in una costante ricerca di nuove emozioni. E’ un periodo che riporta alla luce i desideri dell’inizio dell’anno. Chi ha risentito della fase di blocco avrà ora qualcosa in più. Si è più forti.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, Vergine, Leone

Voltiamo pagina e andiamo avanti nello studio dell’oroscopo di Paolo Fox. Cancro: oggi il segno è pensieroso, si è irritabile anche per l’opposizione di Giove e Saturno. Chi sta vivendo una relazione da poco non si deve mettere con persone ambigue. Piace soffrire, ma non si deve esagerare. I rapporti familiari sottoposti ad avvenimenti imprevisti. Vergine: questo è un periodo interessante, un martedì contrastato. Si dovrà badare a tante cose, ci sono persone invidiose attorno. Il cielo stuzzica il nervosismo, tutto va trasportato in amore. Venere è alle porte. Leone: il segno è un adolescente perenne perché è maturato all’insegna delle grandi emozioni e spinto dall’essere irrequieto. Venere nel segno permette di essere ammirati.

Previsioni oroscopo Paolo Fox: Gemelli, Bilancia, Scorpione

Ora l’oroscopo di Paolo Fox ci porta a studiare altri tre segni. Gemelli: si può contare su una buona giornata. Si è tra i segni che con la fine del 2020 e con il 2021 si toglieranno un paio di scarpe strette per riprendersi. Ci sono accordi da rivedere, tutto va fatto con la massima chiarezza. Bilancia: momento di grande forza. Nonostante le difficoltà vissute qualcuno non si sente ancora tranquillo ma è in crescita. Giove e Saturno non saranno più contrari all’inizio del prossimo anno. La giornata ha caratteristiche di solidità. Si devono dimenticare le crisi vissute ad agosto. Scorpione: grazie a questa giornata si recupera l’energia. Non si deve rifiutare la possibilità di allargare il raggio d’azione. Si amano le sfide, si è governati da Marte come l’Ariete. Ci si butta nelle situazioni, ma al contrario c’è lo spirito generoso e si è pieni di ripensamenti.

Capricorno, Toro, Acquario cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox?

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con gli ultimi tre segni. Capricorno: il segno vede un cielo interessante. L’estate è stata pesante e senza novità e conferme. ora si apre un nuovo progetto e un nuovo programma. Chi non risica non rosica. Incontri importanti ad ottobre. Toro: giornata sì, questa parte centrale della settimana per chi ha fatto una richiesta dal passato può essere confortante. Il segno ha delle buone stelle. Tra mercoledì e giovedì una concreta affermazione può capitare. C’è una buona Luna e una situazione interessante per i pianeti. Acquario: si è pieni di pensiero. A volte si sono buttate all’aria le situazioni costrittive poi però ultimamente si è tornati più tranquilli. Sta per arrivare Saturno che porta ad essere conservatori e tradizionalisti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA