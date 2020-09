Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni oggi 23 settembre: Toro top, Ariete flop

Oroscopo Paolo Fox, previsioni oggi 23 settembre: segni top e flop

L’oroscopo di Paolo Fox torna prepotentemente protagonista sulle frequenze di LatteMiele, ecco i segni top e flop per oggi mercoledì 23 settembre 2020. Il Toro vive un momento di grande forza, dinamismo e voglia di fare. Sembra che questo sia un periodo in cui si riesce a far volare i progetti che sono nel mirino da tempo. Il Leone si trova di fronte a una giornata che potrebbe portare motivazione, permettendo di superare quello che sembra un momento non facilissimo da sciogliere. Le emozioni rimangono decisamente favorite in questo periodo. Dall’altra parte l’Ariete non riesce a trovare le soluzioni che cerca da tempo nonostante ci sia una Luna favorevole in grado di portare grinta. I Gemelli invece sono in un momento che si preannuncia ricco di complicazioni che possono creare dei danni e delle serie difficoltà. Il Cancro è confuso soprattutto sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli

Lo studio dell‘oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare il tutto segno per segno. Ariete: Nonostante la grinta portata da una Luna favorevole ancora non sembra essere possibile ottenere le soluzioni che da tempo si stanno aspettando, e purtroppo non sarà possibile averle prima dell’arrivo del prossimo anno. In compenso, Venere favorevole sembra invece poter portare qualche bella emozione. Toro: Questo sembra essere un periodo di grande forza, utile a far decollare gli importanti progetti che sembrano essere in ballo. Con questa situazione astrologica anche le emozioni sembrano essere favorite, e sarà possibile contare su delle buone novità specialmente nelle giornate di giovedì e venerdì. Gemelli: Questo mercoledì sembra annunciarsi ricco di contrasti e discussioni, forse a causa di alcune difficoltà legate ad un rapporto. Il periodo non sembra essere dei migliori, e per cercare di evitare possibili disagi sarebbe bene riuscire ad evitare atteggiamenti provocatori.

Analisi oroscopo Paolo Fox: Cancro, Leone, Vergine

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox soffermandoci su altri tre segni. Cancro: La confusione di queste giornate sembra riguardare particolarmente una situazione lavorativa che recentemente potrebbe aver incontrato blocchi o cambiamenti inaspettati. Nonostante quello di oggi non sembri un oroscopo molto difficile, la situazione generale non è sicuramente delle più favorevoli. Leone: La giornata di oggi sembra portare una grande motivazione, utile a superare efficacemente le difficoltà che si potrebbero incontrare sul piano economico e lavorativo. Durante queste ore sembrano favorite anche le emozioni, specialmente se ci si trova a condividere un rapporto con una persona bilancia. Vergine: La Luna in posizione contraria potrebbe far avvertire un po’ di stanchezza, di tensione e di agitazione che rischia di scontrarsi con gli atteggiamenti di alcune persone. Entro venerdì sarà possibile contare su un discreto recupero che aiuterà a concretizzare maggiormente le possibilità di questo periodo, ma per le prossime quarantotto ore sarebbe bene riuscire a mantenere la calma e a non sforzarsi troppo.

Bilancia, Scorpione, Sagittario cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox?

Andiamo avanti con lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox. Bilancia: L’ingresso del Sole nel segno sembra portare una gran forza, ma resta presente una situazione di grande confusione legata ad alcune questioni passate. Ora più che mai risulta indispensabile riuscire a circondarsi di figure di riferimento che sappiano rendere meno pesanti i cambiamenti in atto in ambito lavorativo. Favoriti i sentimenti. Scorpione: Alcune reazioni troppo istintive potrebbero portare un po’ di tensione all’interno di alcuni rapporti, ma in questi giorni sarebbe meglio riuscire a non provocare una situazione in maniera eccessiva. Sagittario: La Luna nel segno sembra indicare un periodo importante, e la giornata di oggi sembra confermare questa tendenza offrendo ore di recupero sia fisico che intellettuale. Marte favorevole sembra favorire le passioni, mentre potrebbe farsi sentire qualche piccola preoccupazione legata ad una situazione lavorativa che si sta evolvendo.

Previsioni oroscopo Paolo Fox: Capricorno, Acquario, Pesci

Concludiamo qui lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox. Capricorno: Questo periodo sembra offrire un gran numero di possibilità, ma per riuscire ad ottenere il massimo sarebbe bene riuscire a giocare al meglio le proprie carte. Questa settimana sembra portare giornate molto favorevoli, per questo sarebbe bene cercare di agire al più presto per realizzare un progetto. Cambiamenti in atto. Acquario: L’inizio di questa settimana sembra essere stato piuttosto pesante, e molti ora potrebbero sentire il bisogno di un po’ di serenità. Nonostante non siano possibili grandi rivoluzioni, le buone stelle di questi giorni potrebbero indicare una soluzione legata a dei problemi passati. Pesci: Queste ore sembrano portare una grande confusione in cui è difficile riuscire a trovare un po’ di serenità. Presto sarà necessario chiarirsi le idee per riuscire ad affrontare in maniera lucida le scelte previste per Ottobre.



