Oroscopo Paolo Fox, previsioni oggi 27 febbraio 2021/ Ariete, Leone, Sagittario…

Ariete, Leone e Sagittario: sono i tre segni di Fuoco di cui l’Oroscopo Paolo Fox si è occupato nelle sue previsioni di oggi, sabato 27 febbraio 2021, nella consueta rubrica Latte & Stelle in onda su Radio Latte e Miele. Andiamo subito a scoprire cos’ha previsto l’astrologo.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo oroscopo Paolo Fox?

Partiamo subito con il primo dei segni di fuoco, l’Ariete. Le giornate di questo fine settimana invitano a guardare all’amore con maggior ottimismo, trovando il coraggio per esprimere alcuni piccoli desideri. Prossimamente Venere entrerà nel segno, regalando opportunità interessanti che potrebbero stimolare una crescita sentimentale aiutando a risolvere alcune questioni problematiche.

Veniamo quindi al segno del Leone. Le difficoltà vissute durante questo Febbraio che volge al termine potrebbero aver portato qualcuno a chiudere determinati percorsi, lasciando un senso di malinconia che si dileguerà presto. I cambiamenti avvenuti rappresenteranno importanti liberazioni utili a lasciare spazio alle occasioni che si presenteranno con l’arrivo della primavera.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Concludiamo l’Oroscopo Paolo Fox in bellezza con il segno del Sagittario. La stanchezza accumulata nel corso dell’ultimo mese sembra poter dar vita a qualche piccolo fastidio fisico che si dissolverà già a partire da lunedì. Attenzione a non lasciare che tutto ciò crei disagi in amore: per riuscire a superare serenamente queste giornate sarebbe bene riuscire a ritagliarsi un po’ di tempo per sé.



