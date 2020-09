Oroscopo Paolo Fox, previsioni oggi 29 settembre 2020/ Ariete, Capricorno, Leone e…

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Cancro, Leone, Gemelli

L’oroscopo di Paolo Fox è protagonista ai microfoni di LatteMiele, partiamo con l’analisi da vicino. Ariete: Questa giornata sembra regalare una buona dose di energia, da utilizzare per riuscire a trovare un buon equilibrio interiore con cui riuscire a contrastare le difficoltà degli ultimi tempi. Nonostante i problemi, sarebbe bene non lasciarsi prendere dalla rabbia e cercare di apprezzare un sentimento che sembra rafforzarsi sempre più. Cancro: Nonostante qualche difficoltà sul piano lavorativo, in queste giornate si potrà contare su una situazione astrologica favorevole per i rapporti interpersonali. Presto potrebbero verificarsi importanti cambiamenti capaci di ridisegnare i contorni di una situazione.

Leone: Rispetto a ieri, oggi si potrà contare su un po’ di serenità in più, ma il desiderio di far valere le proprie ragioni continua a farsi sentire. Con l’arrivo del fine settimana la situazione potrebbe migliorare ulteriormente, regalando buone opportunità anche sul piano sentimentale. Gemelli: Oggi e domani, a causa di una Luna dissonante, i nati sotto questo segno potrebbero registrare un po’ di confusione e nervosismo capace di appesantire qualche lieve disavventura. A partire da giovedì si potrà contare su un lieve miglioramento, ma è richiesta ancora un po’ di pazienza.

Paolo Fox, che giornata sarà per Vergine, Capricorno, Scorpione, Toro?

Voltiamo pagina e soffermiamoci su altri quattro segni dell’oroscopo di Paolo Fox. Vergine: La stanchezza che sembra caratterizzare queste giornate potrebbe generare un po’ di nervosismo capace di dare adito a contrasti e discussioni. Con l’arrivo di Ottobre si potrà contare su una situazione astrologica migliore, specialmente per quanto riguarda i sentimenti, per questo sarebbe bene riuscire a continuare ad avere fiducia nel futuro. Capricorno: L’arrivo di Ottobre permetterà di contare su un assetto astrologico particolarmente favorevole, che permetterà di guardare ad alcune situazioni con maggior razionalità.

Scorpione: La presenza di Luna e Mercurio in aspetto favorevole sembra regalare a queste ore un grande potenziale: le decisioni prese durante le giornate di oggi e domani potrebbero rivelarsi molto importanti per il futuro. Con l’arrivo di Ottobre sarà possibile contare su una maggior forza anche per quanto riguarda l’aspetto sentimentale. Toro: Queste giornate sembrano regalare qualche buona possibilità sul piano lavorativo, preannunciando qualche risposta in più. La situazione economica continua ad apparire complicata: le spese in arrivo sono molte, e le entrate potrebbero non bastare.

Sagittario, Acquario, Pesci, Bilancia cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox?

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con gli ultimi quattro segni. Sagittario: Stanchezza e confusione sembrano caratterizzare queste giornate, togliendo un po’ di ottimismo nei confronti del futuro. In amore potrebbe continuare ad esserci un po’ di tensione, ma con l’arrivo di Ottobre sarà possibile chiarire alcune questioni importanti. Acquario: Come ieri, anche la giornata di oggi sembra essere caratterizzata da una grande confusione, legata a dubbi e ripensamenti. Con l’arrivo di Saturno nel segno, dal 2021 vi potrà finalmente contare su un maggior rigore.

Pesci: Una Luna importante sembra garantire delle buone possibilità, sia sul piano lavorativo, dove bisognerebbe osare un po’ di più, sia per quanto riguarda le questioni sentimentali. Questa giornata potrebbe portare importanti intuizioni per quanto riguarda alcune scelte da fare in vista del prossimo futuro. Bilancia: La giornata di oggi invita a riflettere attentamente sui cambiamenti che si stanno verificando e sull’evolversi di alcune situazioni. La confusione degli ultimi tempi sembra aver portato a maturare alcune importanti conclusioni: soprattutto per quanto riguarda i rapporti, sarebbe bene parlarne prima di venerdì.



